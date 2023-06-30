Рецепт картоплі з м'ясом у банці: як приготувати ситний і соковитий обід

Приготування страви займе годину-півтори.

Related video

Способів приготування картоплі з м'ясом — величезна кількість, і кожен рецепт по-своєму цікавий. Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю страву в банці за рецептом кулінарної блогерки Христини. Вона виходить соковитою, максимально зберігає всі корисні речовини, а також стане чудовим обідом або вечерею. Готувати таке м'ясо дуже просто.

М'ясо з картоплею в банці

Інгредієнти:

Свиняча шия/вирізка — 500 г;

картопля — 6 шт;

перець солодкий — 2 шт;

цибуля — 1/2 шт;

олія рослинна — 1 ст. л;

вода — 1/3 банки;

спеції: паприка, гострий перець, часник, сіль, духмяний перець, лавровий лист, червоний гострий перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю очистити, помити, порізати на шматочки, скласти в скляну банку. Болгарський перець очистити від насіння, порізати шматочками, додати в банку. Туди ж відправити порізане на шматочки м'ясо, порізану дрібними кубиками цибулю, спеції, олію, воду, гострий перець, лавровий лист. У банці має залишатися трохи вільного місця, до країв її наповнювати не потрібно.

Закрити банку фольгою і струсити її вміст, щоб усе перемішалося. Поставити банки на холодне деко, застелене пергаментом, і відправити в холодну духовку, включивши її на 180 градусів. Готувати м'ясо з картоплею годину-півтори.

Під час подачі перекласти вміст із банки в тарілку, можна посипати рубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як правильно посмажити картоплю по-грузинськи .