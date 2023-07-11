Пиріг із листкового тіста з куркою та сиром: смачно, поживно та швидко
Пиріг однаково смачний як у теплому, так і в холодному вигляді.
Нежирний пиріг із листкового тіста з куркою та сиром — ідеальна страва для тих, хто любить смачно поїсти, але боїться набрати зайві кілограми. Її швидко готувати, вона виходить дуже апетитною, і з'їдають її за лічені хвилини. Рекомендуємо приготувати цю страву за рецептом із блогу "Рецепти щодня".
Листковий пиріг із куркою та сиром
Інгредієнти:
- листкове тісто бездріжджове — 500 г;
- відварене куряче філе — 250 г;
- сир твердий — 150 г;
- цибуля — 150 г;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- сіль, перець — до смаку;
- зелень — за бажання;
- яйце — для змащування;
- білий кунжут — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Готове тісто розморозити за кімнатної температури. Цибулю почистити, нарізати півкільцями й обсмажити на олії до м'якості.
Сир натерти на крупній тертці. Куряче філе відварити до готовності й розібрати на волокна.
У глибокому посуді змішати курку, цибулю, сир, додати зелень, сіль, перець і перемішати.
Пласт тіста розкачати в прямокутник. Викласти в середину начинку.
Вільні краї тіста нарізати косими смужками завширшки 1-1,5 сантиметра. Починаючи зверху, загорнути смужки на начинку, по черзі праворуч, потім ліворуч, заплести косу.
Змастити пиріг яйцем, посипати кунжутом і випікати в попередньо розігрітій до 180-190 градусів духовці 25-30 хвилин до золотистого кольору.
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