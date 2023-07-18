Для тих, хто на дієті: рецепт італійського салату з полуницею та авокадо (відео)

Салат виходить легким, поживним і з незвичайним смаком.

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Якщо ви на дієті, але хочеться чогось смачного, яскравого і по-справжньому літнього, пропонуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян та приготувати італійський салат із полуницею й авокадо. Смак у такої страви виходить дуже цікавим завдяки незвичайному поєднанню інгредієнтів, і, напевно, стане одним із найулюбленіших.

Італійський салат

Інгредієнти:

рукола;

полуниця;

авокадо;

кедрові горішки;

сир моцарела (або брі, камамбер);

оливкова олія;

лимонний сік;

перець чилі — за бажанням.

Спосіб приготування:

Руколу порвати руками, авокадо почистити й порізати на шматочки, полуницю, якщо велика, порізати на чотири частини, якщо дрібніша — навпіл, сир порізати кубиками або, якщо це моцарела, викласти цілими кульками. У глибоку миску додати решту інгредієнтів, полити оливковою олією, лимонним соком і все добре перемішати.

При подачі такий салат здивує всіх неймовірним ароматом і свіжістю.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат з куркою і пекінською капустою, який теж корисний для тих, хто стежить за правильним харчуванням або дотримується дієти.