Ідеальна закуска: рецепт швидких маринованих помідорів

Це дуже смачна закуска, яка готується за лічені хвилини.

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Якщо ви любите мариновані помідори і не хочете чекати надто довго, щоб ними поласувати — цей рецепт для вас. Нарізані помідори маринуються з часником, свіжою зеленню, гірчицею в зернах і спеціях за 30 хвилин. Це ідеальне доповнення до м'ясних страв. Рецепт був опублікований на Youtube-каналі Oksana Vision.

Швидкі мариновані помідори

Інгредієнти:

великі помідори — 3 шт;

кріп — 1/2 пучка;

петрушка — 1/2 пучка;

часник — 3 зубчики;

гірчиця в зернах — 1 ст. л.;

оцет яблучний — 2,5 ст. л.;

олія рослинна — 3 ст. л.;

цукор — 1/2 ч. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець чорний — 1/3 ч. л.

Зелень подрібніть і відкладіть у мисочку. Пропустіть часник через прес і додайте до зелені. Влийте яблучний оцет і рослинну олію.

Додайте цукор, сіль і чорний мелений перець. Перемішайте і додайте гірчицю в зернах. Знову все добре перемішайте. Це і є наша суміш, у якій ми будемо маринувати наші помідори.

Три великих помідори наріжте кільцями і покладіть шарами в зручну миску, кожен шар перекладаючи маринадом із зеленню і часником.

І так до кінця, поки помідори та суміш для маринаду не закінчаться.

Накрийте харчовою плівкою або кришкою і відправте маринуватися в холодильник на 30 хвилин. Якщо у вас є час, то можна залишити маринуватися довше.

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