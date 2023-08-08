Кава "Рафаелло": як приготувати напій із новим смаком
Кава має яскраво виражений шоколадно-кокосовий смак.
Смачна й ароматна кава — найкращий спосіб зробити свій день яскравим і зарядитися енергією. Пропонуємо вам приготувати в обід філіжанку кави "Рафаелло" за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Її насичений смак нікого не залишить байдужим.
Кава "Рафаелло"
Інгредієнти:
- кава мелена — 1 ч. л;
- цукор — 1 ч. л;
- вода — 150 мл;
- кокосова стружка — 0,5 ч. л;
- вершки 10% — 100 мл;
- білий шоколад — 20 г.
Спосіб приготування:
Як будь-яку оригінальну каву, цю готуватимемо в турці. Всипати в неї кокосову стружку, потім туди ж — мелену каву. Якщо любите солодкий напій, додайте цукор і шматочки шоколаду.
Зварити каву в турці, після чого перелити готовий напій у чашку або високу склянку для лате.
Вершки прогріти, трохи не доводячи до кипіння. Практично киплячими перелити вершки в заварник із пресом і збити їх приблизно 1-2 хвилини до густої піни.
Влити вершки з піною в чашку з кавою, заповнюючи її доверху. Ароматний напій із кокосово-шоколадним смаком готовий.
Раніше Фокус писав, чим може обернутися звичка часто пити каву.