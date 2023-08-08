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Їжа

Кава "Рафаелло": як приготувати напій із новим смаком

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Фото: t.me/topretsept

Кава має яскраво виражений шоколадно-кокосовий смак.

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Смачна й ароматна кава — найкращий спосіб зробити свій день яскравим і зарядитися енергією. Пропонуємо вам приготувати в обід філіжанку кави "Рафаелло" за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Її насичений смак нікого не залишить байдужим.

Кава "Рафаелло"

Інгредієнти:

  • кава мелена — 1 ч. л;
  • цукор — 1 ч. л;
  • вода — 150 мл;
  • кокосова стружка — 0,5 ч. л;
  • вершки 10% — 100 мл;
  • білий шоколад — 20 г.

Спосіб приготування:

Як будь-яку оригінальну каву, цю готуватимемо в турці. Всипати в неї кокосову стружку, потім туди ж — мелену каву. Якщо любите солодкий напій, додайте цукор і шматочки шоколаду.

Зварити каву в турці, після чого перелити готовий напій у чашку або високу склянку для лате.

Вершки прогріти, трохи не доводячи до кипіння. Практично киплячими перелити вершки в заварник із пресом і збити їх приблизно 1-2 хвилини до густої піни.

Влити вершки з піною в чашку з кавою, заповнюючи її доверху. Ароматний напій із кокосово-шоколадним смаком готовий.

Раніше Фокус писав, чим може обернутися звичка часто пити каву.