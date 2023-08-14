Саме час робити заготовки: рецепт медових помідорів на зиму

Ці помідори готуються без оцту, тільки з лимонною кислотою і гірчицею.

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Якщо ви любите мариновані помідори, то цей рецепт точно вам сподобається. А якщо вийде купити невеликі помідорчики, то так заготівля матиме ще й дуже ошатний вигляд.

У цьому рецепті немає оцту, а пікантності надає мед, свіжий базилік і лимонна кислота. Фокус розповість, як їх приготувати.

Медові помідори на зиму

Інгредієнти:

помідори — 4 кг;

дрібна ріпчаста цибуля (дрібна) — 8-10 шт.;

базилік свіжий — кілька гілочок;

насіння гірчиці — 1 чайна ложка на кожну літрову банку;

вода — 4 л.

Для маринаду (на 1 літр води):

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

лимонна кислота — 1 ч. л.

Для цього рецепта можна використовувати будь-які помідори, але краще використовувати невеликі. Бо так їх більше влізе в банку, і заготівля матиме симпатичніший вигляд.

Помідори добре помийте. Заповніть підготовлені та стерилізовані банки помідорами до половини. На помідори в кожну банку покладіть кілька промитих листочків базиліку і кілька цибулинок. Якщо цибулини дрібні, то не ріжте їх, якщо цибулини великі — поріжте навпіл. Заповніть банки помідорами до верху.

Вперше залийте помідори в банках крутим окропом. Прикрийте підготовленими кришками, і нехай вода в банках охолоне. Це займе хвилин двадцять.

Зваріть маринад. Вилийте воду в каструлю, коли вода закипить, додайте сіль, цукор, мед і лимонну кислоту. Перемішайте все — маринад готовий.

Злийте остиглий окріп із банок, покладіть по 1 чайній ложці насіння гірчиці. І залийте медовий маринад. Щільно закрийте кришками і залиште остигати. Зберігайте в темному сухому місці.

Також ви можете приготувати смачні огірки в гірчичному маринаді.