Саме час робити заготовки: рецепт медових помідорів на зиму
Ці помідори готуються без оцту, тільки з лимонною кислотою і гірчицею.
Якщо ви любите мариновані помідори, то цей рецепт точно вам сподобається. А якщо вийде купити невеликі помідорчики, то так заготівля матиме ще й дуже ошатний вигляд.
У цьому рецепті немає оцту, а пікантності надає мед, свіжий базилік і лимонна кислота. Фокус розповість, як їх приготувати.
Медові помідори на зиму
Інгредієнти:
- помідори — 4 кг;
- дрібна ріпчаста цибуля (дрібна) — 8-10 шт.;
- базилік свіжий — кілька гілочок;
- насіння гірчиці — 1 чайна ложка на кожну літрову банку;
- вода — 4 л.
Для маринаду (на 1 літр води):
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- лимонна кислота — 1 ч. л.
Для цього рецепта можна використовувати будь-які помідори, але краще використовувати невеликі. Бо так їх більше влізе в банку, і заготівля матиме симпатичніший вигляд.
Помідори добре помийте. Заповніть підготовлені та стерилізовані банки помідорами до половини. На помідори в кожну банку покладіть кілька промитих листочків базиліку і кілька цибулинок. Якщо цибулини дрібні, то не ріжте їх, якщо цибулини великі — поріжте навпіл. Заповніть банки помідорами до верху.
Вперше залийте помідори в банках крутим окропом. Прикрийте підготовленими кришками, і нехай вода в банках охолоне. Це займе хвилин двадцять.
Зваріть маринад. Вилийте воду в каструлю, коли вода закипить, додайте сіль, цукор, мед і лимонну кислоту. Перемішайте все — маринад готовий.
Злийте остиглий окріп із банок, покладіть по 1 чайній ложці насіння гірчиці. І залийте медовий маринад. Щільно закрийте кришками і залиште остигати. Зберігайте в темному сухому місці.
Також ви можете приготувати смачні огірки в гірчичному маринаді.