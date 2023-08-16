Гратен із кабачків із ніжним фаршем: страва для тих, хто боїться погладшати

Така страва підійде навіть тим, хто переживає з приводу своєї фігури, оскільки в її складі овочі та нежирне м'ясо.

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Продовжуючи тему рецептів із кабачків, не можемо не звернути уваги на гратен із фаршем. Гратен — це загальна назва для страв, зокрема десертів, які запікаються в духовці до утворення хрусткої золотистої скоринки. Рекомендуємо приготувати його з кабачків, як розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня". Ця страва не тільки смачна, а й корисна, а також підійде тим, хто дотримується правильного харчування.

Гратен із кабачків із фаршем

Інгредієнти:

нежирний фарш (з курки, яловичини, індички або кролика) — 300 г;

кабачки — 300 г;

вершки з високим вмістом жиру;

твердий сир;

цибуля і часник;

сіль і приправи за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулину почистити, нарізати півкільцями й обсмажити на олії до золотистого кольору разом із часником, прибрати в окремий посуд. У ту саму сковорду з олією, що залишилася, додати фарш, обсмажити його до готовності, за потреби додавши ще трохи соняшникової олії, потім туди ж повернути цибулю з часником і перемішати.

Кабачки помити, нарізати тонкими півкільцями.

Залити кабачки окропом, посолити і варити на середньому вогні близько п'яти хвилин, після чого відкинути їх на друшляк.

Твердий сир натерти на крупній тертці, змішати з вершками, додати приправи за смаком.

Форму для випікання змастити олією і викласти фарш, розрівнявши по периметру форми. Зверху викласти кабачки, припущені на сковороді.

Залити вміст форми вершково-сирною сумішшю і поставити її в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, як приготувати хрусткі кабачки в паніровці.