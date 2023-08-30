Помідори по-корейськи: рецепт дуже смачної закуски до м'яса та шашликів
Помідори, приготовані в такий спосіб, стануть ідеальним доповненням до шашликів, надавши м'ясу пікантного та гострого смаку.
Любителям гострого, напевно, сподобаються помідори по-корейськи, які можна приготувати як добавку до м'яса і шашликів. Рецептом приготування цієї простої страви із сезонних продуктів поділилися в блозі "Рецепты каждый день". На її приготування ви витратите зовсім небагато часу, а результат потішить і приємно здивує.
Помідори по-корейськи
Інгредієнти:
- помідори – 2 кг;
- болгарський перець – 4 шт;
- часник – 2 головки;
- червоний пекучий перець – 2 шт;
- зелень – 1 пучок.
Для заправки:
- оцет – 100 г;
- рослинна олія – 100 мл;
- цукор – 100 г;
- сіль – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Помідори помити, обірвати хвостики, порізати великими шматками. Перець, часник, червоний пекучий перець перекрутити на млинку для м'яса і все скласти в глибоку миску. Усе перемішати, зелень порізати.
Укласти шарами в трилітрову банку помідори, потім суміш з овочів і зелень. Банку закрити кришкою і поставити в холодильник у перевернутому вигляді на горлечко. Через вісім годин помідори по-корейськи вже готові до споживання.
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