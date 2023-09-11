Овочеве асорті без стерилізації: простий рецепт універсальної заготовки на зиму
Для асорті можна використовувати будь-які овочі, які залишилися. Уся справа — в маринаді.
Рецептів овочевого асорті існує величезна кількість, і кожна господиня по-своєму комбінує овочі, користується перевіреним рецептом маринаду та власними секретами. Раніше ми вже розповідали, як приготувати асорті в оригінальному маринаді та консервоване асорті, а сьогодні пропонуємо приготувати асорті за рецептом із блогу "Кулінарія". Плюс такої заготовки в тому, що вона дає змогу максимально використати овочі, що залишилися від попередніх заготовок. Це і помідори, і морква, і зелень. Асорті вийде не тільки смачним, але ще й дуже яскравим.
Овочеве асорті на зиму
Інгредієнти:
- помідори;
- огірки;
- морква;
- цвітна капуста;
- кукурудза;
- часник;
- зелень;
- лавровий лист;
- чорний перець горошком;
- оцет (есенція).
Для маринаду на 1 літр води:
- сіль – 1 ст. л. без гірки;
- цукор – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Овочі помити, моркву та часник почистити. Цвітну капусту злегка відварити, щоб розібрати на суцвіття, і моркву теж відварити протягом хвилини.
У стерилізовані банки викласти овочі в довільному порядку, залити окропом і залишити на 7-10 хвилин, після чого воду злити і знову її закип'ятити. Знову залити овочі на 7-10 хвилин і вже вдруге злити воду в окрему каструлю. Додати в неї сіль, цукор і поставити на плиту, довести до кипіння.
Овочі втретє залити маринадом і перед тим, як закатати банки кришкою, у кожну додати неповну чайну ложку оцту. Йдеться про літрові банки.
Асорті закатати, перевернути й укутати до повного охолодження.
Раніше Фокус писав, як приготувати помідори, мариновані холодним способом.