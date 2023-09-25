Баклажани на зиму. Простий рецепт смачної заготовки

У цьому рецепті використовується багато часнику і пекучого перцю, тож закуска виходить гострою.

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Це дуже простий рецепт, який спробує від вас мінімум зусиль. І використовуються тільки найпростіші продукти — овочі, яких зараз повно на ринках.

Заготівля з баклажанів у гострому соусі точно вам сподобається, як її приготувати, розповість Фокус.

Гострі баклажани на зиму

Інгредієнти:

баклажани — 1,5 кг;

болгарський перець — 350 г;

часник — 2 головки;

перець гострий — 2-3 стручки;

рослинна олія — 150 мл;

сіль — 2 ч. л.;

оцет 9% — 55 мл;

петрушка — один пучок.

Баклажани добре миємо, відрізаємо хвостики і нарізаємо кільцями завтовшки не більше 1 см.

Далі баклажани потрібно обсмажити. Деко застеляємо фольгою, або пергаментом, змащуємо олією і викладаємо кільця баклажанів. Змащуємо баклажани пензликом зверху олією і відправляємо деко в розігріту до 190 градусів духовку на 20-25 хвилин.

Потім баклажани перекладаємо в миску і ставимо остигати. Поки вони холонуть, готуємо інші овочі. Болгарський перець миємо і розрізаємо навпіл, видаляємо хвостик, насіння і плодоніжку. Так само чинимо і з гострим перцем. Почніть із двох середніх стручків. Закуска має бути гострою, але все залежить від вашого смаку. Петрушку крупно наріжте. Часник очистить.

Подрібніть гострий і солодкий перець із петрушкою та часником у блендері в однорідну масу. Перелийте в глибокий посуд і додайте сіль та оцет. Добре перемішайте. Можна відкласти трохи в окремий посуд — у вас вийшла гостра і смачна аджика, яку можна їсти вже в такому вигляді.

У підготовлені стерильні баночки покладіть баклажани й аджику шарами, прикрийте банки стерилізованими кришками. Поставте банки в каструлю, дно якої вистеліть бавовняною тканиною. У каструлю налийте холодну воду.

Поставте каструлю на вогонь і на великому вогні доведіть до кипіння. Потім зменште вогонь і стерилізуйте банки близько 15 хвилин.

Після банки дістаньте і герметично закрийте стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном і накрийте рушником до повного охолодження.

Зберігати заготовку з баклажанів потрібно в темному і прохолодному місці.

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