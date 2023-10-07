Закуска з баклажанів за 15 хвилин: покроковий рецепт

Під час приготування закуски головне — посмажити баклажани так, щоб вони були м'якими, але не втратили свою форму.

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Баклажани — овоч, який вирізняється м'яким смаком і є дуже універсальним як інгредієнт, оскільки ідеально підходить для приготування салатів, ікри, заготовок та інших страв. Сьогодні пропонуємо вам рецепт апетитної закуски з цього овоча, на приготування якої у вас піде зовсім небагато часу. Рецептом поділилися в блозі "Кулінарія".

Закуска з баклажанів за 15 хвилин

Інгредієнти:

баклажани – 3-4 шт;

часник – 4-6 зубчиків;⠀

соєвий соус – 2-3 ст. л;⠀

цукор – 0,5 ч. л.

рослинна олія;⠀

зелень.

Спосіб приготування:

Баклажани добре помити, висушити за допомогою паперового рушника, порізати невеликими брусочками.

На розігріту сковорідку з олією викласти два зубчики почищеного і дрібно порізаного часнику. Обсмажити й додати баклажани. Знову все обсмажити, додати цукор і соєвий соус, перемішати.

Смажити все ще близько п'яти хвилин, поки баклажани стануть м'якими. Проте не треба їх надто пересмажувати, вони не мають перетворитися на кашу. Смачно, коли відчувається шкірка. Додати часник, що залишився, перекласти в тарілку, посипати зеленню і подавати до столу.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві баклажани.