Салат "Французький поцілунок" — рецепт страви, яка не залишить байдужим

Салат виходить настільки смачним, що обов'язково стане одним із ваших улюблених.

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Салат "Французький поцілунок" — це страва, яку обов'язково потрібно приготувати до приходу гостей або зробити для себе на вихідних, щоб насолодитися ідеальним поєднанням інгредієнтів і неперевершеним смаком. Рекомендуємо приготувати її за рецептом із кулінарного блогу "Смачні рецепти салатів". Ви закохаєтеся в нього з першої спроби.

Салат "Французький поцілунок"

Інгредієнти:

м'ясо свинина або яловичина — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

помідори — 3 шт.;

сир твердий — 200 г;

майонез — за смаком.

Маринад для цибулі:

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет — 1 ст. л.;

окріп — 200 мл.

Спосіб приготування:

М'ясну вирізку нарізати або дрібними кубиками, або соломкою та відправити на розігріту сковороду з рослинною олією. Обсмажувати м'ясо протягом 7-8 хвилин.

Далі необхідно замаринувати цибулю. Для цього її потрібно почистити, нарізати кубиками, викласти в миску, додати туди сіль, цукор, оцет і залити окропом. Перемішати й залишити до повного охолодження.

М'ясо на сковорідці посолити, поперчити й обсмажувати ще дві хвилини, після чого викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Твердий сир і помідори нарізати кубиками.

Із цибулі повністю злити рідину. З'єднати всі інгредієнти в одній мисці, додати майонез, перемішати.

Готовий салат викласти на блюдо, зверху посипати сиром, натертим на дрібній тертці.

Раніше Фокус писав, як приготувати грузинський салат "Тбілісі".