Печінкові рулетики: рецепт закуски для буднів і свята

За бажання такі рулетики можна прикрасити перед подачею на стіл на свій смак.

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Печінка — продукт, який, скажімо прямо, люблять не всі. Проте є чимало рецептів, дотримуючись яких можна приготувати неймовірно смачні страви. Одна з них — печінкові рулетики. Таке частування прикрасить будь-який святковий стіл і стане приємним доповненням до повсякденного меню. Пропонуємо зробити цю страву за рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Печінкові рулетики

Інгредієнти:

печінка яловича – 400 г;

яйце – 2 шт;

молоко – 200 мл;

борошно – 150 г;

сіль – 1 ч. л.

Для начинки:

варена морква – 2 шт;

яйця – 4 шт;

сир – 150 г;

солоні огірки – 2 шт;

майонез – 70 мл;

часник – 2 зубчики

Спосіб приготування:

Сиру печінку пропустити через м'ясорубку або подрібнити за допомогою блендера. Додати яйця, молоко, борошно, сіль і все це добре перемішати.

Посмажити тонкі печінкові млинці на сковороді з невеликою кількістю олії.

Для начинки всі інгредієнти дрібно натерти на тертці, додати майонез і пропущений через прес часник, усе добре перемішати.

На кожен печінковий млинець викласти начинку і загорнути в рулет. Рулет нарізати на порційні шматочки.

За бажання рулетики можна прикрасити на власний смак.

Раніше Фокус писав, як приготувати курячу печінку по-грузинськи.