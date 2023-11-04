Печінкові рулетики: рецепт закуски для буднів і свята
За бажання такі рулетики можна прикрасити перед подачею на стіл на свій смак.
Печінка — продукт, який, скажімо прямо, люблять не всі. Проте є чимало рецептів, дотримуючись яких можна приготувати неймовірно смачні страви. Одна з них — печінкові рулетики. Таке частування прикрасить будь-який святковий стіл і стане приємним доповненням до повсякденного меню. Пропонуємо зробити цю страву за рецептом із блогу "Рецепти щодня".
Печінкові рулетики
Інгредієнти:
- печінка яловича – 400 г;
- яйце – 2 шт;
- молоко – 200 мл;
- борошно – 150 г;
- сіль – 1 ч. л.
Для начинки:
- варена морква – 2 шт;
- яйця – 4 шт;
- сир – 150 г;
- солоні огірки – 2 шт;
- майонез – 70 мл;
- часник – 2 зубчики
Спосіб приготування:
Сиру печінку пропустити через м'ясорубку або подрібнити за допомогою блендера. Додати яйця, молоко, борошно, сіль і все це добре перемішати.
Посмажити тонкі печінкові млинці на сковороді з невеликою кількістю олії.
Для начинки всі інгредієнти дрібно натерти на тертці, додати майонез і пропущений через прес часник, усе добре перемішати.
На кожен печінковий млинець викласти начинку і загорнути в рулет. Рулет нарізати на порційні шматочки.
За бажання рулетики можна прикрасити на власний смак.
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