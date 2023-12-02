Пікантний тарт із цибулею та сиром: смачна класика французької кухні

Цей рецепт простий у приготуванні і не займе багато часу, а результат перевершить ваші очікування.

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Пироги з пісочного тіста з солоною начинкою ідеальні в будь-яку пору року. Але цибулевий тарт із сиром особливо гарний у холоди, а готувати його легко і просто, пише сайт Sante.

Щоб приготувати цю класику французької кухні, вам знадобиться всього кілька інгредієнтів і мінімум часу, а аромат готового пирога нікого не залишить байдужим.

Інгредієнти

Для пісочного тіста:

вершкове масло — 125 г;

борошно — 250 г;

сіль — 1 чайна ложка;

холодна вода — 125 мл.

Для начинки:

цибуля — 5 штук;

яйця — 3 штуки;

твердий сир — 40 г;

вершки — 20 мл;

оливкова олія — 2 столові ложки;

вершкове масло — 20 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1

Змішайте борошно, сіль і нарізане шматочками розм'якшене вершкове масло. Замісіть м'яке однорідне тісто за допомогою кухонного комбайна або вручну, поступово додаючи воду.

Крок 2

Загорніть тісто в харчову плівку або пакет і покладіть у холодильник на 2 години.

Крок 3

Цибулю очистіть від шкірки, наріжте тонкою соломкою.

Крок 4

Розігрійте сковороду з оливковою олією та вершковим маслом. Додайте нарізану цибулю, сіль і перець. Обсмажуйте цибулю на середньому вогні, періодично помішуючи, поки вона не стане м'якою і золотистою.

Крок 5

Приготуйте форму для випікання. Можна використовувати кільце і поставити його на деко, застелене пергаментом. Якщо у вас форма з дном, покладіть у неї вирізаний за розміром аркуш пергаменту. Борти форми нічим змащувати не потрібно.

Крок 6

Дістаньте тісто з холодильника, розкачайте його в коло і вистеліть форму так, щоб тісто трохи виступало над бортами. Прокатайте качалкою верх форми, щоб легко й акуратно видалити зайве тісто.

Крок 7

Наколіть тісто виделкою або спеціальним пекарським валиком для перфорації тіста, щоб воно не піднімалося бульбашками в процесі випічки.

Крок 8

Змішайте у великій мисці яйця, рідкі вершки і тертий сир. Додайте сіль і перець за смаком. Для начинки підійде будь-який сир із яскравим пікантним ароматом, який ви любите.

Крок 9

Викладіть остиглу цибулю на тісто і залийте її яєчно-сирною сумішшю.

Крок 10

Випікайте пиріг 40-60 хвилин у духовці, розігрітій до 180°C. Готовність визначайте за станом начинки: вона не має бути рідкою. Якщо краї тіста почнуть підгорати, пиріг можна прикрити аркушем фольги або пергаменту.

Такий пиріг буде смачним і гарячим, і холодним, подавати його можна як самостійну страву або доповнити зеленим салатом чи крем-супом. За бажанням його можна заморозити в герметичному боксі, а потім розігріти в духовці. Не розігрівайте пироги з пісочного тіста в мікрохвильовці, оскільки структура тіста зіпсується і воно не буде хрустким.

Нагадаємо, курячий крем-суп — чудова ідея для ситної вечері, а під час подачі можна додати в суп сухарики і посипати зеленню.

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