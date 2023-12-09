Різдвяний Христопсомо: традиційний грецький хліб (фото)

Грецький різдвяний хліб багато прикрашається, щоб наступний рік був щасливим і врожайним. Оформлення Христопсомо залежить від традицій регіону і роду діяльності господаря будинку.

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Христопсомо за традицією — це хліб, який жінки в Греції печуть у Святвечір на честь Христа з особливою старанністю і терпінням. Це благословенний хліб різдвяного столу, що уособлює життя господаря дому та його родини. Рецептом традиційної різдвяної випічки поділився грецький шеф-кухар Тоні Кавальєрос.

Форма і прикраса цього хліба визначаються місцевими звичаями і родом діяльності господаря будинку. Так скотарі та пастухи прикрашають хліб фігурками своїх тварин, а хлібороби — викладають із тіста колоски та грона винограду. Крім того, на Христопсомо зображується сам дім і всі члени родини.

Грецький Христопсомо — різдвяний хліб Фото: The Greek Chef

Інгредієнти

Для основного тіста:

борошно пшеничне — 1 кг;

яйце куряче — 1 шт;

сухі дріжджі — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

насіння анісу — 1 ст. л.;

камедь — 1 ч.л. (безглютеновий замінник клейковини, покращує якість тіста, додавати за бажанням);

бджолиний мед — 4 ст. л.;

оливкова олія — 0,5 склянки;

вода тепла — 2 склянки.

Тісто для оформлення хліба:

борошно пшеничне — 0,5 кг;

сіль — 0,5 ч. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

вода тепла — 1 склянка.

Прикраси:

волоський горіх цілий (у шкаралупі) — 1 шт;

мигдаль цілий (у шкаралупі) — 8 шт;

палички гвоздики — число кратне чотирьом.

Глазур:

мед — 1/3 склянки;

вода гаряча — 2 ст.л.

Грецький Христопсомо — різдвяний хліб Фото: The Greek Chef

Приготування

Крок 1

Активуйте дріжджі. Для цього налийте в миску склянку теплої води, додайте столову ложку сухих дріжджів і столову ложку цукру та перемішайте. Прикрийте миску рушником і залиште в теплому місці на 15 хвилин. За цей час дріжджі "прокинуться" і на поверхні води з'явиться піна

Крок 2

Просійте борошно разом із камедью, якщо ви її використовуєте.

Крок 3

У миску з дріжджами додайте решту води, борошно (залиште приблизно півсклянки на підпил), мед, корицю і аніс. Почніть замішувати тісто, поступово додаючи оливкову олію. Коли вся олія вмішається, додай сіль і вимішуйте до гладкості тіста.

У деяких регіонах Греції воду наполовину замінюють червоним сухим вином. За такого способу приготування тісто виходить незвичайного відтінку і має цікавий специфічний запах. Найімовірніше, він сподобається тим, хто любить м'ясо, приготоване у вині.

Крок 4

Викладіть тісто на стіл, підкачайте його в кулю і змастіть поверхню оливковою олією. Також змастіть миску і перекладіть туди тісто. Накрийте миску харчовою плівкою, щоб не завітрювалося і поставте в тепле місце приблизно на 2 години. За цей час тісто збільшиться в об'ємі вдвічі.

Крок 5

Приготуйте бездріжджове тісто для прикраси. Змішайте теплу воду, сіль, оливкову олію та борошно. Замісіть нелипке тісто, скачайте його в кулю, загорніть у плівку і дайте відпочити півгодини.

Крок 6

Хлібне тісто, що піднялося, викладіть на стіл. Обережно помісіть його, щоб випустити зайве повітря, сформуйте кулю. Помістіть хлібну заготовку в круглу антипригарну форму. Якщо у вас звичайна форма, змастіть її оливковою олією або смальцем. Накрийте форму плівкою і залиште підніматися на столі.

Крок 7

Почніть робити прикраси з другого тіста. Традиційно на хліб викладають хрест із тіста, після чого кожну його чверть оформляють як окрему сцену, або роблять симетричні прикраси.

Крок 8

Коли всі деталі будуть вирізані та виліплені, збийте віночком або виделкою яйце з двома столовими ложками води і змастіть хлібну заготовку. Розкладіть на поверхні заготовки всі деталі оформлення.

У центр помістіть волоський горіх, по периметру розташуйте мигдаль і встроміть палички гвоздики. Горіхи символізують багатство, достаток і гарний урожай у прийдешньому році.

Грецький Христопсомо — різдвяний хліб Фото: The Greek Chef

Крок 9

Розігрійте духовку до 190℃. Випікайте хліб приблизно 50 хвилин. Якщо верх почне підгорати, накрийте хліб листом фольги.

Перевірте готовність хліба, встромивши дерев'яну шпажку в центр — вона має вийти сухою.

Крок 10

Змішайте мед і теплу воду для глазурі та змастіть нею поверхню хліба, щойно дістанете його з духовки. Витягніть хліб із форми й остудіть на решітці.

У день Різдва Христопсомо ставлять у центр столу, а господар будинку благословляє хліб, ламає його руками на шматки і роздає всім присутнім. Ця дія символізує Святе Причастя та єдність вірян.

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