Різдво по-італійськи: рецепт традиційних святкових ласощів Панфорте (фото)

Спечіть панфорте хоча б за два тижні до Різдва або Нового року, щоб здивувати всіх гостей за святковим столом цією смачною випічкою.

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Італійський різдвяний пиріг Панфорте скоріше схожий на велику цукерку з горіхами та сухофруктами або м'які козинаки. Але його все ж називають пирогом, бо в його складі все ж таки є трохи борошна і технологія приготування передбачає етап випікання в духовці. З італійської мови назва Panforte перекладається як "міцний хліб", що підкреслює його щільну текстуру і ситність. Кажуть, що в Італії стільки ж рецептів панфорте, скільки господинь його печуть. Одним із них поділився сайт Shef Donna.

До складу Панфорте, який ще називають сієнським пирогом, входить велика кількість спецій, горіхів і сухофруктів. При цьому готується він дуже просто. Вам знадобиться всього півгодини на підготовку, а решту роботи зробить за вас духовка. Крім того, панфорте може зберігатися не менше ніж пів року і з кожним днем стає тільки смачнішим.

Інгредієнти

фундук — 1 склянка;

мигдаль — 3 склянки;

апельсинові цукати — 2 склянки;

інжир — 1 склянка;

курага — 1 склянка;

цукор — 2 склянки;

мед — 1,5 склянки;

масло вершкове — 120 г;

борошно — 1 склянка;

какао порошок — 3 ст.л.;

кориця — 1 ч. л.;

гвоздика — 0,5 ч.л.;

мелений духмяний перець — ¼ ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукрова пудра — для посипання.

Приготування

Крок 1

Інжир, курагу та цукати поріжте невеликими кубиками.

Крок 2

Мигдаль залийте окропом, дайте охолонути і зніміть шкірку. Злегка підсушіть горіхи на сковороді.

Крок 3

Обсмажте на сухій сковорідці фундук, постійно помішуючи, щоб із нього злізла шкірка.

Крок 4

Змішайте горіхи, цукати та сухофрукти.

Крок 5

Просійте в миску борошно, какао, спеції та додайте до горіхів і сухофруктів. Усе добре перемішайте.

Крок 6

У посуді з товстим дном змішайте цукор, мед, олію та сіль. Нагрійте суміш на мінімальному вогні, щоб мед і цукор розчинилися. Зніміть з вогню, додайте суміш горіхів і сухофруктів із борошном і спеціями та добре перемішайте.

Крок 7

Викладіть це своєрідне тісто у форму для випічки і розрівняйте лопаткою.

Крок 8

Розігрійте духовку до 170°C. Поставте форму в духовку і дочекайтеся, коли суміш у формі закипить. Тепер засікайте час — після закипання Панфорте потрібно пекти не більше 10 хвилин, щоб не вийшов палений цукор.

Крок 9

Дістаньте пиріг із духовки й остудіть на решітці, не виймаючи з форми.

Крок 10

Повністю остиглий пиріг перекладіть на пергамент, щедро посипте цукровою пудрою і загорніть.

Крок 11

Зберігайте Панфорте за кімнатної температури в темному місці, загорнутий у кілька шарів пергаменту. Перед подачею наріжте його порційними брусочками або кубиками.

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