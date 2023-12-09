Їжте на ніч: 4 корисні продукти, які допоможуть заснути (фото)

Учені вже давно з'ясували, що наш організм виробляє гормон мелатонін, який допомагає нам засинати. Деякі продукти сприяють виробленню мелатоніну, тож якщо ви додасте їх до свого вечірнього раціону, будете засинати швидше і глибше.

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Твердження, що їсти на ніч шкідливо, справедливе не для всіх продуктів. Якщо ви не можете заснути і боретеся зі спокусою зробити двадцять кроків до холодильника, користі від цього не більше, ніж від великої порції смаженої картоплі перед сном. Що можна з'їсти на ніч, щоб впоратися з безсонням і поліпшити якість сну, пише видання "Новини.LIVE".

Мигдаль

Мигдаль багатий рослинним білком і магнієм. Фото: Pixabay

У мигдальних горіхах міститься багато білка, тому навіть маленька їх жменька здатна притупити відчуття вечірнього голоду.

Крім того, до складу мигдалю входить велика кількість вітамінів групи В і магнію, який має заспокійливу дію на нервову систему, розслабляє м'язи та сприяє глибокому сну.

Ще одна корисна властивість мигдалю — здатність знижувати в організмі рівень гормону стресу — кортизолу.

Банани

Банан багатий на калій і магній Фото: Pixabay

Ще одне натуральне снодійне — банани. І теж тому, що в них міститься величезна кількість магнію і калію.

Калій, так само як і магній, розслабляє м'язи, тому банани корисно їсти на ніч тим, у кого уві сні періодично трапляються судоми литкових м'язів або стоп.

Крім того, в бананах міститься триптофан — незамінна амінокислота, яка входить до складу білків усіх живих істот. У людському організмі триптофан бере участь у виробленні трьох найважливіших речовин:

"гормону щастя" — серотоніну;

"гормону сну" й антиоксиданту — мелатоніну;

антидепресанту і ноотропа — холіну, який стимулює розумову діяльність і покращує пам'ять.

Завдяки такому суперскладу, банан, з'їдений за годину до сну, допоможе вам розслабитися і швидко заснути.

Ківі

Ківі стимулює вироблення серотоніну Фото: Pixabay

Ці фрукти з яскраво-зеленою м'якоттю і трохи кислуватим смаком потрібно їсти саме у вечірній час.

Ківі містить багато антиоксидантів, фолієву кислоту і вітаміни групи B, які стимулюють вироблення серотоніну і нормалізують режим зміни фаз сну.

Щоб відчути ефект від вживання ківі, його потрібно їсти на ніч щодня протягом місяця.

Ромашковий чай

Ромашка є натуральним заспокійливим засобом. Фото: Pixabay

Ромашковий чай корисно пити просто перед сном. Ромашка діє як природний заспокійливий засіб. Крім того, вона допомагає зняти неприємні відчуття під час метеоризму і менструації, які можуть бути причиною безсоння.

Але, як і багато лікарських рослин, ромашка має протипоказання.

Чай із ромашкою не можна пити:

при діареї;

людям із поганим згортанням крові;

дітям до року;

алергікам.

Слід дотримуватися обережності та знизити концентрацію чаю щонайменше вдвічі:

при зниженому артеріальному тиску;

вагітним і жінкам, які годують груддю.

Нагадаємо топ 5 продуктів, які допоможуть вам заснути. Впоратися з безсонням і проблемами зі сном можна не тільки завдяки аптечним препаратам, є більш "смачний" спосіб.

Раніше дієтологи назвали 3 продукти, які не можна їсти перед сном. Є низка продуктів, які ніколи не слід їсти перед сном, якщо ви хочете добре виспатися і вранці почуватися бадьорими та відпочилими.