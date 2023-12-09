Ешьте на ночь: 4 полезных продукта, которые помогут уснуть (фото)

Ученые уже давно выяснили, что наш организм вырабатывает гормон мелатонин, который помогает нам засыпать. Некоторые продукты способствуют выработке мелатонина, поэтому если вы включите их в свой вечерний рацион, будете засыпать быстрее и глубже.

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Утверждение, что есть на ночь вредно, справедливо не для всех продуктов. Если вы не можете уснуть и боретесь с искушением сделать двадцать шагов до холодильника, пользы от этого не больше, чем от большой порции жареной картошки перед сном. Что можно съесть на ночь, чтобы справиться с бессонницей и улучшить качество сна, пишет издание "Новини.LIVE".

Миндаль

Миндаль богат растительным белком и магнием Фото: Pixabay

В миндальных орехах содержится много белка, поэтому даже маленькая их горстка способна притупить чувство вечернего голода.

Кроме того в состав миндаля входит большое количество витаминов группы В и магния, который обладает успокаивающим действием на нервную систему, расслабляет мышцы и способствует глубокому сну.

Еще одно полезное свойство миндаля – способность снижать в организме уровень гормона стресса – кортизола.

Бананы

Банан богат калием и магнием Фото: Pixabay

Еще одно натуральное снотворное – бананы. И тоже потому, что в них содержится огромное количество магния и калия.

Калий, так же как и магний расслабляет мышцы, поэтому бананы полезно есть на ночь тем, у кого во сне периодически случаются судороги икроножных мышц или стоп.

Кроме того, в бананах содержится триптофан – незаменимая аминокислота, которая входит в состав белков всех живых существ. В человеческом организме триптофан участвует в выработке трех важнейших веществ:

"гормона счастья" — серотонина;

"гормона сна" и антиоксиданта — мелатонина;

антидепрессанта и ноотропа — холина, который стимулирует умственную деятельность и улучшает память.

Благодаря такому суперсоставу, банан, съеденный за час до сна, поможет вам расслабиться и быстро уснуть.

Киви

Киви стимулирует выработку серотонина Фото: Pixabay

Эти фрукты с ярко-зеленой мякотью и чуть кисловатым вкусом нужно есть именно в вечернее время.

Киви содержит много антиоксидантов, фолиевую кислоту и витамины группы B, которые стимулируют выработку серотонина и нормализует режим смены фаз сна.

Чтобы почувствовать эффект от употребления киви, его нужно есть на ночь ежедневно в течение месяца.

Ромашковый чай

Ромашка является натуральным успокоительным средством Фото: Pixabay

Ромашковый чай полезно пить прямо перед сном. Ромашка действует как природное успокоительное средство. Кроме того, она помогает снять неприятные ощущения при метеоризме и менструации, которые могут быть причиной бессонницы.

Но, как и многие лекарственные растения, ромашка имеет противопоказания.

Чай с ромашкой нельзя пить:

при диарее;

людям с плохой свертываемостью крови;

детям до года;

аллергикам.

Следует соблюдать осторожность и снизить концентрацию чая минимум вдвое:

при пониженном артериальном давлении;

беременным и кормящим женщинам.

Напомним топ 5 продуктов, которые помогут вам уснуть. Справиться с бессонницей и проблемами со сном можно не только благодаря аптечным препаратам, есть более "вкусный" способ.

Ранее диетологи назвали 3 продукта, которые нельзя есть перед сном. Есть ряд продуктов, которые никогда не следует есть перед сном, если вы хотите хорошо выспаться и утром чувствовать себя бодрыми и отдохнувшими.