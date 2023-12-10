Сосиска в тісті на паличці: рецепт швидкого і смачного перекусу

На приготування такого перекусу у вас піде буквально кілька хвилин.

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Сосиска і тісто — найкраще поєднання продуктів для ситного перекусу. Рецептів сосисок у тісті існує дуже багато, і зараз ми хочемо поділитися з вами ще одним способом приготування сосиски в тісті, про який розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Сосиски в тісті на паличках

Інгредієнти:

борошно – 2 ст. л;

вода – 1 склянка;

яйце – 1 шт;

карі – 1 ст. л;

сіль – 0,5 ч. л;

сосиски – 1 упаковка;

шпажки довгі – 1 упаковка;

рослинна олія – 0,5 л.

Спосіб приготування:

У високій склянці змішати борошно, воду, яйце, карі, сіль, добре перемішати, щоб не було грудочок. Сосиски надіти на палички, вмочити в тісті й обсмажити в розігрітій олії до рівномірної рум'яної скоринки з усіх боків.

Раніше ми розповідали, як зробити сирну сосиску в тісті, а також приготувати пиріг "Coсиски в тісті".