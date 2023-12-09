Солдатське австралійське печиво Анзак: готуємо посилку на фронт

Анзак, може зберігатися кілька місяців і зберігає свої смакові якості навіть у несприятливих умовах зберігання.

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Якщо ви збираєте посилку для бійців ЗСУ до Різдва і Нового року, приготуйте це печиво австралійських солдатів. Тим паче, що з цією випічкою впорається навіть той, у кого мало досвіду. Рецептом печива Анзак поділився Фокус.

За легендою, це солодке вівсяне печиво придумали австралійські жінки під час Першої світової війни. Австралійський і новозеландський армійський корпус (АНЗАК) брав участь у бойових діях у Європі, і посилки, що вирушали на фронт з Австралії, мали пережити довгу морську подорож, щоб потрапити до адресата.

Тому було придумано печиво Анзак, яке може зберігатися кілька місяців і зберігає свої смакові якості за перепадів температури та вологості.

Із зазначеної кількості інгредієнтів у вас вийде 10 штук печива загальною вагою близько 300 г.

Інгредієнти

борошно пшеничне — 80 г;

вершкове масло — 65 г;

вівсяні пластівці — 50 г;

цукор — 100 г;

кокосова стружка — 25 г;

мед — 25 г;

вода — 2 ч. л.;

сода — 2 г;

ванілін — 1 г;

сіль — дрібка.

Приготування

Крок 1

Просійте в миску борошно. Додайте вівсяні пластівці, цукор, кокосову стружку, ванілін і сіль. Усе перемішайте.

Крок 2

Розтопіть вершкове масло на слабкому вогні. Додайте в масло мед і 2 чайні ложки води.

Крок 3

Поки олійно-медова суміш гаряча, додайте соду і добре перемішайте.

Крок 4

Влийте теплу рідку суміш у сухі інгредієнти та ретельно вимісіть тісто. Консистенція тіста буде липкою.

Накрийте миску і приберіть на півгодини в холодильник, щоб тісто застигло.

Крок 5

Дістаньте тісто з холодильника. Розділіть його на 10 однакових шматочків. Якщо ви використовуєте кухонні ваги, діліть тісто на шматочки по 35 г.

Крок 6

Скачайте з тіста кульки, трохи приплюсніть їх і викладіть на деко, застелене силіконовим килимком.

Зверніть увагу, що печиво під час випікання сильно розпливається, тому розподіліть кульки на аркуші на відстані одна від одної.

Крок 7

Розігрійте духовку до 160-170°C. Випікайте печиво близько 12 хвилин, поки воно не стане карамельного кольору.

Крок 8

Дайте печиву охолонути на деку. Гаряче печиво легко ламається. Після охолодження воно стає досить твердим і легко перенесе транспортування. Збираючи посилку, упакуйте його в герметичний пакет або харчову плівку.

Нагадаємо рецепт норвезького різдвяного печива. Цей традиційний рецепт легко приготувати, а печиво можна довго зберігати в банці.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне печиво до чаю. Печиво "Гата" буквально тане в роті.