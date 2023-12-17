Пишний коржик із картоплею та сиром: смачна та бюджетна альтернатива піці

Подавати корж краще гарячим, поки в ньому тягнеться сир.

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Коржик із картоплею та сирною начинкою — дуже навіть непогана альтернатива піці. Він бюджетніший, але від цього не менш смачний. Як його приготувати, розповіли в блозі "Прості рецепти". Рекомендуємо і вам спробувати приготувати цю страву на вечерю або як перекус удень.

Пишний коржик із картоплею

Інгредієнти:

борошно — 140 г (7 ст. л. без гірки);

сіль — 1 ч. л.;

молоко — 90 мл (4,5 ст. л.);

вершкове масло — 10 г (1 ст. л.);

картопля середнього розміру — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л;

твердий сир — 200-300 г.

Спосіб приготування:

Із борошна, солі, молока та м'якого вершкового масла замісити м'яке тісто. Накрити й поставити в холодильник, поки готується начинка. Картоплю відварити, зробити пюре, додати в неї майонез.

Тісто розкачати в пласт, насипати половину тертого сиру, зверху покласти картоплю та присипати сиром, що залишився.

Защипнути краї тіста зверху в центрі, розкачати качалкою за розміром сковороди. На розігрітій пательні, на середньому вогні, підсмажити корж із обох боків до рум'яності.

Подавати гарячим, поки сир тягнеться. Під час подачі корж можна порізати.

Раніше Фокус писав, як приготувати лангош.