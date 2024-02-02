Захотілось солоденького? На пиріг вистачить всього 10 хвилин

Цей пиріг може з'явитися на столі вже через 30-40 хвилин і потішити і вас, і ваших гостей.

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У четвер, 1 лютого, світ відзначав цікаве і смачне свято — Міжнародний день десерту. Його започаткував американський кондитер і блогер Енджі Дадлі у 2008 році. Саме в цей день він презентував свій десерт під назвою кейк-поп — цукерка на паличці, аналог відомого чупа-чупсу. Тож, чому б нам з вами не відсвяткувати цей день і не потішити себе гарним десертом — пирогом, на приготування якого достатньо витратити 10 хвилин і пів години на доведення його у духовці.

Готувати пиріг можна з будь-яким варенням чи джемом. М'який, ніжний, він тане в роті — інакше кажучи, ідеальний до чаю.

Інгредієнти:

3 середні яйця;

8 г ванільного цукру або 1 пакетик ваніліну;

дрібка солі;

150 г цукру;

120 мл олії;

150 г йогурту без добавок;

15 г розпушувача;

290 г борошна;

будь-яке варення чи джем.

У миску розбийте яйця, додайте цукор, ванілін, дрібку солі. Збийте міксером до розчинення цукру. Потім влийте олію та йогурт, збийте ще раз.

Потроху почніть додавати борошно з розпушувачем. Розмішуйте віночком. Тісто вийде рідким, в'язким.

Перелийте 1/3 тіста у форму. Зверху розподіліть варення чи джем.

Залийте ще 1/3 тесту. Розрівняйте та перемішайте тісто з варенням.

Додайте ще варення і тісто, що залишилося. Розподіліть виделкою, щоб вийшли візерунки.

Випікати при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Пиріг буде дуже пишним і ніжним.

Смачного!

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