Китайський новий рік: топ-3 святкових страв, щоб зустріти Дракона
Китайський Новий рік з давніх часів є головним і найтривалішим святом у Піднебесній. У цього свята немає постійної дати, але зате є традиційне меню.
Перший день Нового року в Китаї припадає на другий молодик після зимового сонцестояння (тобто після 21 грудня). У григоріанському календарі це, як правило, відповідає одному з днів між 21 січня і 21 лютого. Святкування зазвичай триває 15 днів.
У Китаї в ці дні починається справжня міграція всередині країни, оскільки це свято заведено проводити зі своїми рідними.
Цей рік у Китаї символізуватиметься комбінацією, яка повторюється раз на 60 років. Цього року це буде Дракон, стихією стане Дерево, а основним кольором року стане зелений.
Коли починається китайський Новий рік 2024 і як його святкують
Зимове сонцестояння у 2023 році було 22 грудня. Отже, другий молодик після цієї дати припадає на 10 лютого 2024 року. Тоді в Китаї й почнуть святкувати Новий рік за східним календарем. І для китайців це буде не 2024 рік, а 4721-й.
А ось закінчиться 2024 рік за східним календарем тільки 28 січня 2025 року.
Усі 16 днів святкування Китайського Нового Року, який також називають Святом Весни, заведено подавати особливі страви, запрошуючи в дім удачу і благословення. Найважливіша дата — переддень Нового Року, коли вся родина збирається за святковим столом.
Згідно з давнім міфом, на початку кожного нового року китайці повинні були ховатися від чудовиська на ім'я Нян (у перекладі з китайської "Рік"), яке пожирало худобу і врожай.
Але одного разу чудовисько злякалося малюка в червоному одязі, який плакав. Тож Китайський Новий рік відзначають, прикрашаючи будинки червоними ліхтариками та запускаючи феєрверки, нібито відганяючи чудовисько. А на святковому столі кожна страва має особливий сенс. Традиційно на столі обов'язково мають бути м'ясо та риба, а також пельмені (цзяоцзи), які є образним втіленням одного з головних побажань — народження синів. Традиційні китайські страви приготувати непросто, але якщо їх трохи адаптувати, то цілком можна потішити себе смаколиками і відзначити настання Китайського Нового року. Фокус вибрав найсмачніші та найпростіші китайські страви для українського столу.
Свинина в кисло-солодкому соусі
Інгредієнти:
- 500 г свинини (краще шиї);
- 1 ст. л. соєвого соусу;
- 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю;
- сіль, перець, олія для смаження.
Для соусу:
- 3 ст. л. рисового оцту;
- 3 ст. л. томатного кетчупу;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. соєвого соусу;
- 1/2 склянки води;
- 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю.
Наріжте свинину невеликими шматочками. В окремій мисочці змішайте соєвий соус, крохмаль, сіль і перець. Покладіть м'ясо в маринад і залиште хвилин на 20.
Обсмажте свинину на сильному вогні до золотистої скоринки. Викладіть на паперовий рушник.
Для соусу змішайте оцет, кетчуп, цукор, соєвий соус і воду. Доведіть у сотейнику до кипіння і додайте розведений у невеликій кількості води крохмаль. Поверніть м'ясо на сковороду, залийте соусом і тушкуйте на повільному вогні 5-10 хвилин. Подавайте з простим білим рисом.
Качка по-кантонськи
Інгредієнти:
- качка 2-2,5 кг;
- 1 ст. л. рослинної олії;
- 5 скибочок свіжого імбиру;
- 6 зубчиків часнику;
- 1 ст. л. тростинного цукру;
- 120 мл китайського вина або білого сухого вина;
- 1,5 ст. л. чорного соєвого соусу;
- 60 мл соєвого соусу;
- 3 ст. л. рисового оцту;
- 3 зірочки бадьяна;
- 3 лаврові листки;
- 12 горошин духмяного перцю;
- 4-5 шматочків сухої цедри апельсина або лимона;
- 3-4 чашки води;
- 1 ч. л. меду, змішана з 1 ч. л. води.
Качку обмийте та обсушіть. Відріжте хвіст. У воку нагрійте рослинну олію. Викладіть у вок качку грудкою донизу і дайте їй злегка підрум'янитися. Жиром поливайте частини качки, які не смажаться. Зніміть із вогню. На дні вока має залишитися багато качиного жиру.
Нагрійте форму для запікання качки на середньому вогні з невеликою кількістю жиру від смаження й обсмажте в ньому скибочки імбиру та розчавлених зубчиків часнику протягом 1 хвилини, додайте цукор, щоб він розчинився.
Влийте вино, воду, два соєві соуси, рисовий оцет, бадьян, лавровий лист, духмяний перець і суху цедру.
Покладіть у бульйон качку. Рідини має бути до середини тушки. Якщо не вистачає, долийте води.
Доведіть бульйон до кипіння, максимально зменшіть нагрів і варіть під нещільною кришкою 50-60 хвилин, кожні 15 хвилин перевертаючи птицю.
Акуратно дістаньте качку з форми і перекладіть на деко з решіткою грудкою догори. Змастіть грудку медом із водою. І запікайте качку в духовці, розігрітій до 225 градусів.
Запікайте птицю 12-15 хвилин або поки шкірка не стане хрусткою (можна ввімкнути верхній гриль, але, будьте уважні, качка може швидко згоріти).
Дістаньте з духовки і дайте полежати 10 хвилин перед обробленням. Подавайте з рисом.
Китайські пельмені Цзяоцзи
Інгредієнти:
- 200 г рисового борошна;
- 120 г пшеничного або картопляного крохмалю;
- 3 ст. л. топленого свинячого жиру.
Для начинки:
- 800-900 г жирного свинячого фаршу;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- 4 см свіжого кореня імбиру;
- 3 зубчики часнику;
- 1 ч. л. цукру;
- 1 ч. л. темної кунжутної олії;
- сіль.
Для соусу:
- 200 мл соєвого соусу;
- 40 мл темної кунжутної олії;
- 40 мл чорного рисового оцту.
Для соусу змішайте соєвий соус, оцет і кунжутну олію. А для начинки дрібно наріжте очищені імбир, часник і зелену цибулю. Змішайте з іншими інгредієнтами для начинки.
І готуйте тісто. Рисове борошно залийте 250 мл дуже гарячої води та розмішайте виделкою. Викладіть тісто на дошку і замішуйте, підсипаючи крохмаль. Зберіть тісто в грудку і продовжуйте вимішувати, потроху додаючи топлене сало, поки тісто не стане м'яким і не перестане прилипати до рук.
Скачайте з тіста ковбаску і наріжте на 60 шматочків. Кожен шматочок розкачайте в кружок діаметром 5-6 см.
Ліпіть пельмені, складаючи начинку в центр і защипуйте.
Змастіть олією або прокладіть листами китайської капусти кошик для пароварки. Покладіть у нього пельмені та готуйте на середній парі 5-7 хв. Подавайте гарячі пельмені до столу з соусом.
Також ви можете приготувати смачного новорічного коропа так, як його готують у Китаї.