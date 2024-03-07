Зморщений пиріг з інжиром і камамбером: простий рецепт дивовижної випічки (відео)
Готовий пиріг не поспішайте відразу розрізати на порції. Дайте йому охолонути, щоб начинка "схопилася".
Crinkle pie або зморщений пиріг — напрочуд смачна страва, яка, до того ж, і має дуже оригінальний вигляд. Своїм рецептом такої випічки поділилася кулінарна блогерка Яна Гординовська. Приготуйте цю страву і по-справжньому здивуйте ваших рідних і гостей.
Зморщений пиріг з інжиром і камамбером
Інгредієнти:
- тісто філо — приблизно 6 аркушів;
- яйця — 2 шт;
- вершки (30%) — 300 гр;
- інжир — 5 шт;
- камамбер;
- розмарин, чебрець
- сіль, перець.
Начинку можна брати на свій смак.
Спосіб приготування:
Сформувати листи тіста у формі для випікання, як показано на відео. Викласти начинку і залити вершками, змішаними з яйцями, сіллю, перцем. Посипати травами і запікати хвилин 40-45 у духовці за 180 градусів до золотистої скоринки.
Готовий пиріг дістати і дати йому трохи охолонути, щоб начинка краще схопилася.
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