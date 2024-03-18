Риб'ячі хвостики: рецепт смачної бюджетної закуски в піст

Для начинки можна взяти будь-яку рибну консерву, але найкраще підійде сардина.

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З огляду на те, що починається Великий піст, на столах у найближчі кілька тижнів переважатимуть пісні страви. Але пісні не означає несмачні. Пропонуємо вам рецепт кулінарної блогерки Юлії Симончук, яка розповіла, як приготувати смачну та цікаву закуску "Рибні хвостики". Вона доволі бюджетна та апетитна.

Риб'ячі хвостики

Інгредієнти:

вафельні конуси/стаканчики — 10 шт;

рибні консерви — 1 банка;

рис — 1/2 ст;

вода — 1 склянка;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

яйце — 1 шт;

олія для смаження;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити рис до готовності (співвідношення рису до води 1:2) і дати охолонути. У цей час підсмажити цибулю з морквою на олії до м'якості й додати до рису. Розім'яти консерви і додати до рису, перемішати, посолити, поперчити. Наповнити вафельні конуси цією масою. Можна залишити їх на хвилин 20, щоб вони розмокли, і злегка приплюснути.

Яйце збити, занурити в нього кожен конус і обсмажити до рум'яності на олії з усіх боків. Готову страву можна перекласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

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