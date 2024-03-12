Пальчики оближеш: рецепт капустяної закуски для буднів і свят
Щоб закуска була смачнішою, необхідно її потримати кілька днів у холодильнику.
Капуста — це джерело корисних вітамінів і мінералів, і в період зимово-весняного авітамінозу страви з неї допоможуть заповнити дефіцит мікроелементів і зміцнять імунітет. Рекомендуємо приготувати закуску з капусти, яка не тільки дуже корисна для здоров'я, а й неймовірно смачна. Перевіреним рецептом поділилися в блозі "Кулінарія"
Закуска з капусти
Інгредієнти:
- буряк червоний — 2 шт;
- морква — 2 шт;
- цибуля — 2 шт;
- капуста білокачанна — 1 кг.
Для маринаду:
- вода — 3 склянки;
- оцет (9%) — 0,5 склянки;
- рослинна олія — 3/4 склянки;
- сіль велика груба — 1 ст. л;
- цукор-рафінад — 15 шматочків. Якщо немає рафінаду, можна взяти цукор-пісок: 1 кубик рафінаду — 1 ч. л звичайного цукру.
Спосіб приготування:
Овочі помити, нашаткувати. Товщина капусти має бути за розміром двох сірників, не більше.
Усі інгредієнти для маринаду змішати і закип'ятити, трохи проварити. Гарячим маринадом залити порізані овочі. Усе перемішати, дати охолонути, а потім поставити закуску в холодильник. Нехай стоїть там кілька днів. За цей час закуска добре просочиться маринадом і набуде свого фірмового смаку.
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