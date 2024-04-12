Вафельні трубочки без вафельниці: як приготувати смачний десерт на сковороді

Справжні вафельні трубочки можна приготувати і без спеціального гаджету. Знадобиться тільки сковорода.

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Якщо ви любите вафельні трубочки, але не хочете купувати вафельницю, то є спосіб посмакувати цим хрумким та ніжним десертом. Буде достатньо звичайної сковороди і регульованого нагріву. Рецептом поділились на сайті Kolizhanka.

Вафельні трубочки

Інгредієнти:

три яйця;

120 г цукру;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

120 г вершкового масла;

150 г борошна;

щіпка солі;

250 г вареного згущеного молока і жменя горіхів для начинки.

Яйця збиваємо міксером із цукром, сіллю, ванільним цукром. На це піде близько п’яти хвилин. Збиваємо, поки не підніметься світла пишна маса. Додаємо до неї розтоплене вершкове масло кімнатної температури, збиваємо ще хвилину, а потім вводимо борошно і перемішуємо все до однорідності.

Нагріваємо сковороду на великому вогні, але перед смаженням знижуємо вогонь до рівня трохи вище мінімального. Розподіляємо шар тіста по сковороді в тонку вафлю і 2-3 хвилини запікаємо з одного боку, потім ще 1-2 хвилини з іншого.

Ми навіть не смажимо, а просушуємо вафлі, щоб вони були хрумкими.

При сильному нагріванні тісто швидко підрум’яниться, але самі вафлі залишаться м’якими. Гарячі вафлі згортаємо у трубочку і даємо охолонути. Охолоджені трубочки заповнюємо згущеним молоком і посипаємо горіхами. Або заповнюємо кремом на свій смак.

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