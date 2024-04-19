Тарт зі спаржею: рецепт ароматної випічки від Валерія Пономаря

Смачний і ароматний тарт нікого не залишить байдужим. До того ж він дуже корисний.

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Спаржа — овоч, який може похвалитися низкою корисних властивостей. Її можна по праву назвати вітамінним комплексом, оскільки в ній містяться такі групи вітамінів: A, B1, B2, B9, C, E, K. Така велика їхня кількість не може не позначатися найпозитивнішим чином на функціонуванні різних систем організму. Крім того, вона дуже багата на клітковину, яка допомагає відновленню ушкоджених тканин внутрішніх органів, нормалізує травні процеси, позитивно впливає на м'язові тканини, блокує надходження в кров холестерину і так далі. Тому в раціоні спаржа обов'язково має бути. Тим паче, що з неї можна приготувати безліч дуже смачних страв. Рецептом однієї з них поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар.

Тарт зі спаржею

Інгредієнти:

спаржа — 300 г;

листкове тісто — 2 шт;

пармезан — 100 г;

петрушка — 1 ст. л;

часник — 1 зубчик;

сіль із перцем за смаком;

оливкова олія — 2 ст. л;

хамон — 4-5 слайсів;

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

Очистити спаржу, обламавши тверду частину, і по краях зняти плівку овочечисткою.

Листкове тісто (не дріжджове) розкачати завтовшки 2–3 мм, краї можна загорнути. Щоб тісто по центру не надувалося, виделкою зробити отвори.

Натерти пармезан, розподілити його рівномірно по поверхні тіста і викласти спаржу.

Петрушку, часник, оливкову олію і хамон змішати між собою і розкласти по всій поверхні.

Ще трохи оливкової олії додати зверху, краї тіста змастити яйцем і запікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, 20 хвилин у режимі "верх і низ" із конвекцією.

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