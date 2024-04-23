Парові курячі котлети: дієта може бути дуже смачною (фото)
Щоб дізнатися, що парові котлети вже готові, натисніть на них. Якщо виходить рідина, у якій немає якогось конкретного кольору, то страва готова до вживання.
Ніжна, дієтична та соковита страва — це результат приготування продуктів на пару. Готувати котлети дуже легко, а смак захопить усю вашу родину. Спробуйте! А за рецепт подякуємо кулинарів з сайту LifeStyle.Сьогодні.
Інгредієнти:
- курячий фарш — 800 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйце куряче — 1 шт.;
- сіль і паприка — до смаку;
- манна крупа — 1 ст. л.;
- вода — 1 склянка.
У курячий фарш додайте дрібно нарізану цибулю, натерту моркву, сіль, яйце та перемішайте. Потім додайте манну крупу, паприку й добре вимішайте масу.
Столовою ложкою набирайте фарш і формуйте круглі або довгенькі котлети. У пароварку налийте воду і встановіть час приготування 30 хвилин.
Котлети викладіть у контейнер пароварки та помістіть його у саму пароварку. Готуйте до закінчення встановленого режиму. Соковиті курячі котлети на парі готові!Важливо
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