Парові курячі котлети: дієта може бути дуже смачною (фото)

Щоб дізнатися, що парові котлети вже готові, натисніть на них. Якщо виходить рідина, у якій немає якогось конкретного кольору, то страва готова до вживання.

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Ніжна, дієтична та соковита страва — це результат приготування продуктів на пару. Готувати котлети дуже легко, а смак захопить усю вашу родину. Спробуйте! А за рецепт подякуємо кулинарів з сайту LifeStyle.Сьогодні.

Інгредієнти:

курячий фарш — 800 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйце куряче — 1 шт.;

сіль і паприка — до смаку;

манна крупа — 1 ст. л.;

вода — 1 склянка.

У курячий фарш додайте дрібно нарізану цибулю, натерту моркву, сіль, яйце та перемішайте. Потім додайте манну крупу, паприку й добре вимішайте масу.

Столовою ложкою набирайте фарш і формуйте круглі або довгенькі котлети. У пароварку налийте воду і встановіть час приготування 30 хвилин.

Котлети викладіть у контейнер пароварки та помістіть його у саму пароварку. Готуйте до закінчення встановленого режиму. Соковиті курячі котлети на парі готові!

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