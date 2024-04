Дієта MIND: 5 продуктів, які допоможуть стати розумнішими та жити довше

Збалансоване харчування може не тільки поліпшити здоров'я і самопочуття, а й продовжити ваше життя. Саме таку мету має дієта MIND — зберегти ваш мозок здоровим, сильним та молодим.

Дієта MIND є синергією кількох дієт, корисних для серця, а потім була розширена для поліпшення здоров'я мозку на основі перевірених поживних речовин і продуктів, здатних запобігти зниженню когнітивних функцій та деменції. Експертка з харчування для здоров'я мозку Меггі Мун розповіла про п'ять продуктів дієти MIND, які можуть допомогти вам жити довше. Про це пише Eat This, Not That.

По суті, ця дієта забезпечує живлення вашого мозку і захищає його від запалень і окисного стресу, які можуть бути неймовірно руйнівними, особливо коли ви стаєте старшими.

"Ранні дослідження дієти MIND показали, що вона здатна сповільнити старіння мозку на термін до 7,5 років", — каже Мун. " Нове дослідження підтверджує цю думку. Воно показало, що люди, які дотримувалися більшості рекомендацій дієти MIND, дійсно біологічно старіють загалом повільнішими темпами".

Велика частина дієти MIND зосереджена на продуктах рослинного походження, таких як свіжі овочі, боби, цільнозернові продукти, ягоди, оливкова олія та горіхи. Також включені невеликі порції морепродуктів і птиці. "Ви не будете їсти так багато смаженої їжі, олії, сиру, м'яса, випічки та солодощів", — додає Мун. "Ці продукти не виключаються, їх просто обмежують, тому багато людей знаходять дієту MIND менш суворою і її легше дотримуватися".

Листова зелень

Листова зелень є чудовим джерелом вітаміну Е, фолієвої кислоти, флавоноїдів та каротиноїдів, які пов'язані зі зниженням ризику зниження когнітивних функцій і деменції. "За даними великих досліджень, проведених у США, найбільший захист забезпечують листові зелені овочі", — пояснює Мун. "Знайдіть способи додавати листову зелень у свою їжу щодня. У моєму домі ми купуємо попередньо вимиту зелень гуртом і додаємо її практично в усе — в яєчню, в супи і смузі".

Овочі

За словами Муна, вам слід включати у свої прийоми їжі як мінімум один додатковий овоч щодня. "Шукайте тут розмаїття, можливо, трохи червоних помідорів або помаранчевої (або фіолетової!) моркви, щоб отримати більше каротиноїдів — класу антиоксидантів, що підтримують роботу мозку", — каже вона.

Ягоди

Запишіть у свій список покупок чорницю, полуницю, малину і навіть ожину. "Ягоди — один із продуктів, найбагатших на поліфеноли, які допомагають знизити запальний індекс, що важливо для здоров'я мозку, оскільки мозок особливо сприйнятливий до окисного стресу", — каже нам Мун. "Дієта MIND включає ягоди щонайменше двічі на тиждень. Коли вони не в сезоні або ви просто турбуєтеся про те, що вони зіпсуються, я рекомендую заморожені".

Горіхи

Горіхи забезпечують ваш організм корисними жирами, які зберігають здоров'я гематоенцефалічного бар'єру і клітин мозку. "Мозок на 60% складається з жиру, і він віддає перевагу ненасиченим жирам, подібним до тих, які містяться в горіхах, щоб підтримувати його роботу", — зазначає Мун. "Горіхи також містять антиоксидантний вітамін Е, рослинний білок і вітаміни групи В, важливі для синтезу нейромедіаторів".

Морепродукти

Також одним із найкращих продуктів дієти MIND, які допоможуть вам жити довше, є морепродукти. Мун рекомендує вибирати екологічно чисті морепродукти, які знаходяться "нижче в харчовому ланцюжку", такі, як смугастий окунь, арктичний голець, анчоуси, камбала або морські водорості. "Риба забезпечує цінний білок і корисні для мозку вітаміни групи B, а також омега-3, переважну форму жирів для оптимального функціонування мозку", — каже Мун.

