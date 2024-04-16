Диета MIND: 5 продуктов, которые помогут стать умнее и жить дольше
Сбалансированное питание может не только улучшить здоровье и самочувствие, но и продлить вашу жизнь. Именно такая цель у диеты MIND — сохранить ваш мозг здоровым, сильным и молодым.
Диета MIND является синергией нескольких диет, полезных для сердца, а затем была расширена для улучшения здоровья мозга на основе проверенных питательных веществ и продуктов, способных предотвратить снижение когнитивных функций и деменцию. Эксперт по питанию для здоровья мозга Мэгги Мун рассказала о пяти продуктах диеты MIND, которые могут помочь вам жить дольше. Об этом пишет Eat This, Not That.
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По сути, эта диета обеспечивает питание вашего мозга и защищает его от воспалений и окислительного стресса, которые могут быть невероятно разрушительными, особенно когда вы становитесь старше.
"Ранние исследования диеты MIND показали, что она способна замедлить старение мозга на срок до 7,5 лет", — говорит Мун. " Новое исследование подтверждает эту мысль. Оно показало, что люди, которые следовали большинству рекомендаций диеты MIND, действительно биологически стареют в целом более медленными темпами".
Большая часть диеты MIND сосредоточена на продуктах растительного происхождения, таких как свежие овощи, бобы, цельнозерновые продукты, ягоды, оливковое масло и орехи. Также включены небольшие порции морепродуктов и птицы. "Вы не будете есть так много жареной пищи, масла, сыра, мяса, выпечки и сладостей", — добавляет Мун. "Эти продукты не исключаются, их просто ограничивают, поэтому многие люди находят диету MIND менее строгой и ее легче придерживаться".
Листовая зелень
Листовая зелень является отличным источником витамина Е, фолиевой кислоты, флавоноидов и каротиноидов, которые связаны со снижением риска снижения когнитивных функций и деменции. "По данным крупных исследований, проведенных в США, наибольшую защиту обеспечивают листовые зеленые овощи", — объясняет Мун. "Найдите способы добавлять листовую зелень в свою еду каждый день. В моем доме мы покупаем предварительно вымытую зелень оптом и добавляем ее практически во все — в яичницу, в супы и смузи".
Овощи
По словам Муна, вам следует включать в свои приемы пищи как минимум один дополнительный овощ каждый день. "Ищите здесь разнообразие, может быть, немного красных помидоров или оранжевой (или фиолетовой!) моркови, чтобы получить больше каротиноидов — класса антиоксидантов, поддерживающих работу мозга", — говорит она.
Ягоды
Запишите в свой список покупок чернику, клубнику, малину и даже ежевику. "Ягоды — один из продуктов, наиболее богатых полифенолами, которые помогают снизить воспалительный индекс, что важно для здоровья мозга, поскольку мозг особенно восприимчив к окислительному стрессу", — говорит нам Мун. "Диета MIND включает ягоды как минимум два раза в неделю. Когда они не в сезоне или вы просто беспокоитесь о том, что они испортятся, я рекомендую замороженные".
Орехи
Орехи снабжают ваш организм полезными жирами, которые сохраняют здоровье гематоэнцефалического барьера и клеток мозга. "Мозг на 60% состоит из жира, и он предпочитает ненасыщенные жиры, подобные тем, которые содержатся в орехах, чтобы поддерживать его работу", — отмечает Мун. "Орехи также содержат антиоксидантный витамин Е, растительный белок и витамины группы В, важные для синтеза нейромедиаторов".
Морепродукты
Также одним из лучших продуктов диеты MIND, которые помогут вам жить дольше, являются морепродукты. Мун рекомендует выбирать экологически чистые морепродукты, которые находятся "ниже в пищевой цепочке", такие, как полосатый окунь, арктический голец, анчоусы, камбала или морские водоросли. "Рыба обеспечивает ценный белок и полезные для мозга витамины группы B, а также омега-3, предпочтительную форму жиров для оптимального функционирования мозга", — говорит Мун.
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