Курячі гомілки з овочами: як приготувати просту та смачну страву на вечерю
Ця страва готується із мінімального набору продуктів. І виходить зовсім недорогою.
Курячі гомілки — це недорогий та смачний інгредієнт. І якщо доповнити його овочами, то вийде чудова страва на вечерю. Особливо, коли вечеряти збирається велика родина. Рецептом поділились на сайті Ryaba.
Курячі гомілки з овочами
Інгредієнти:
- куряча гомілка — 6 шт;
- цукіні — 1 шт;
- перець болгарський — 1 шт;
- цибуля порей — 1 стебло;
- печериці — 100 г;
- чебрець;
- часник — 4 зубчики;
- олія рослинна, соєвий соус, сіль.
Курячі гомілки обмийте та обсушіть. Посипте сіллю і перцем, додайте половину соєвого соусу (25 мл) і залиште маринуватися на 10–15 хвилин.
Усі овочі помийте та обсушіть.
Цукіні наріжте кружечками, перець — скибочками, цибулю теж кружечками. Печериці поріжте навпіл, якщо великі — то на чотири частини.
Викладіть овочі та гриби у велику миску, посоліть, поперчіть, додайте соєвий соус і олію.
Часник дрібно поріжте, чебрець порвіть на суцвіття і додайте в овочі. Добре перемішайте овочі.
Викладіть овочі та гриби у глибоке деко, зверху покладіть гомілки. Накрийте деко фольгою і запікайте в духовій шафі 25 хвилин за температури 160–170 градусів. Потім зніміть фольгу і запікайте 10–15 хвилин за температури 180 градусів. Страва готова.
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