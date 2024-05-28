Трохи китайських делікатесів без особливих витрат: найпростіший рецепт кисло-солодкої курки
Це, мабуть, найпопулярніша страва в китайських ресторанах. Але її дуже просто приготувати вдома.
Ця західна версія кисло-солодкої курки, яку ми можемо спробувати в будь-якому китайському ресторані, подобається всім і навіть дітям. Для нього потрібні найпростіші та недорогі інгредієнти. А подавати кисло-солодку курку можна з простим білим рисом. Рецептом поділилися на сайті La Palmera Rosa.
Для приготування цієї страви ідеальною річчю є вок, але якщо такої глибокої сковорідки з високими бортиками ви не маєте — не біда, підійде і звичайна сковорідка.
Порада: перед тим, як почати, підготуйте всі інгредієнти, тому що все робиться дуже швидко.
Кисло-солодка курка по-китайськи
Інгредієнти:
- 2 курячі грудки приблизно 400 г;
- 1 велика морква;
- 1 невеликий зелений перець;
- 1 маленька цибулина;
- 1 маленька банка ананаса в соку, 220 г;
- 2 або 3 ложки рослинної олії;
- ананасовий сік з-під консервованих ананасів;
- 5 столових ложок білого винного оцту;
- 5 ложок кетчупу;
- 5 столових ложок меду;
- 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю;
- соєвий соус.
Очищаємо грудку від жиру, нарізаємо її квадратиками приблизно по 3–4 сантиметри і додаємо перець. Сіль не додаємо, бо будемо додавати соєвий соус, а він і так солоний.
Моркву очищаємо, нарізаємо скибочками і відкладаємо вбік.
Перець, цибулю й ананас нарізаємо не дуже дрібними шматочками, приблизно 1 сантиметр.
У воці або глибокій сковорідці нагрійте олію й обсмажте курку на сильному вогні протягом 6–8 хвилин.
Додаємо цибулю, моркву та перець і продовжуємо обсмажувати ще 3 хвилини.
Добре перемішайте в мисці соєвий соус, кетчуп, оцет і мед, додайте у вок разом із нарізаним ананасом. Щойно він почне закипати, трохи зменшіть вогонь і дайте всьому варитися приблизно 4–5 хвилин.
Змішуємо кукурудзяний крохмаль з ананасовим соком та додаємо, і, не перестаючи помішувати, чекаємо, доки соус загусне та набуде консистенції, і все, знімаємо з вогню і насолоджуємося!
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