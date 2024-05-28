Трохи китайських делікатесів без особливих витрат: найпростіший рецепт кисло-солодкої курки

Це, мабуть, найпопулярніша страва в китайських ресторанах. Але її дуже просто приготувати вдома.

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Ця західна версія кисло-солодкої курки, яку ми можемо спробувати в будь-якому китайському ресторані, подобається всім і навіть дітям. Для нього потрібні найпростіші та недорогі інгредієнти. А подавати кисло-солодку курку можна з простим білим рисом. Рецептом поділилися на сайті La Palmera Rosa.

Для приготування цієї страви ідеальною річчю є вок, але якщо такої глибокої сковорідки з високими бортиками ви не маєте — не біда, підійде і звичайна сковорідка.

Порада: перед тим, як почати, підготуйте всі інгредієнти, тому що все робиться дуже швидко.

Кисло-солодка курка по-китайськи

Інгредієнти:

2 курячі грудки приблизно 400 г;

1 велика морква;

1 невеликий зелений перець;

1 маленька цибулина;

1 маленька банка ананаса в соку, 220 г;

2 або 3 ложки рослинної олії;

ананасовий сік з-під консервованих ананасів;

5 столових ложок білого винного оцту;

5 ложок кетчупу;

5 столових ложок меду;

2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю;

соєвий соус.

Очищаємо грудку від жиру, нарізаємо її квадратиками приблизно по 3–4 сантиметри і додаємо перець. Сіль не додаємо, бо будемо додавати соєвий соус, а він і так солоний.

Моркву очищаємо, нарізаємо скибочками і відкладаємо вбік.

Перець, цибулю й ананас нарізаємо не дуже дрібними шматочками, приблизно 1 сантиметр.

У воці або глибокій сковорідці нагрійте олію й обсмажте курку на сильному вогні протягом 6–8 хвилин.

Додаємо цибулю, моркву та перець і продовжуємо обсмажувати ще 3 хвилини.

Добре перемішайте в мисці соєвий соус, кетчуп, оцет і мед, додайте у вок разом із нарізаним ананасом. Щойно він почне закипати, трохи зменшіть вогонь і дайте всьому варитися приблизно 4–5 хвилин.

Змішуємо кукурудзяний крохмаль з ананасовим соком та додаємо, і, не перестаючи помішувати, чекаємо, доки соус загусне та набуде консистенції, і все, знімаємо з вогню і насолоджуємося!

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