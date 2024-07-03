Мисливський суп: рецепт ситної страви з Норвегії

В ідеалі в рецепті використовується оленина, але її цілком можна замінити яловичиною.

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Мисливський суп — ситна та смачна страва. Його вигадали майже сто років тому, коли в Норвегії були домогосподарства, які повністю або майже повністю існували коштом полювання. Тоді кожна сім'я мала запаси дичини, яку використовували в походах і вдома. Рецептом поділилися на сайті North wild kitchen.

Мисливський суп (jaktsuppe)

Інгредієнти:

1 столова ложка рослинної олії;

150 г товстого бекону, нарізаного невеликими шматочками;

350 г оленини (або яловичини);

1 маленька цибулина, дрібно нарізана;

3 подрібнені зубчики часнику;

4-6 невеликих картоплин, нарізаних кубиками;

½ чайної ложки солі;

1 ½ літра бульйону з оленини або курки;

50 г рубаної капусти;

180 мл жирних вершків;

перець, сіль.

У великій важкій каструлі розігрійте олію на середньому вогні. Додайте бекон і готуйте до хрусткої скоринки, приблизно 5 хвилин. Вийміть готовий бекон шумівкою, залишивши жир від бекону в каструлі, і відставте в сторону. Додайте оленину (або яловичину) і цибулю та обсмажуйте протягом 5–8 хвилин або поки м'ясо не підрум'яниться, а цибуля не розм'якне. Додайте часник, картоплю та сіль і готуйте ще 2 хвилини. Поверніть бекон у каструлю. Додайте бульйон, накрийте кришкою і варіть на повільному вогні протягом 15 хвилин або доки картопля не приготується, але все ще зберігатиме форму. Додайте капусту і перемішайте з вершками. Продовжуйте готувати, не накриваючи кришкою, протягом 5 хвилин, щоб об'єднати смаки. Приправте за смаком перцем і сіллю, якщо необхідно. Подавайте мисливський суп теплим.

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