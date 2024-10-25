Млинці з сиром і кропом: як приготувати смачну страву до сніданку

Такі пишні млинці навіть можна брати із собою на пікнік та на роботу.

Related video

Млинці із сиром та кропом, або навіть пишні млинці, приготовані з дріжджового тіста, чудово поєднуються зі смачною начинкою із сиру. Їх дійсно легко приготувати, вони відмінно зберігаються і смачні навіть наступного дня, їх також можна брати із собою в офіс. Рецептом поділилися на сайті Corina Ureche.

Млинці із сиром та кропом

Інгредієнти:

Для тіста:

3 яйця;

50 г цукру

Сіль на кінчику ножа;

300 г борошна;

7 г сухих дріжджів;

250 мл теплого молока (не гарячого);

150 мл води.

Для начинки:

300 г сиру;

50 г цукру;

1 велике яйце;

1 пучок дрібно нарізаного кропу.

Змішайте яйця з цукром і сіллю. Додайте змішане з дріжджами борошно і знову перемішайте. Потроху додавайте молоко, а потім і воду. Енергійно перемішуйте, поки у вас не вийде тісто без грудочок. Накрийте миску і залиште бродити на 1 годину. Змішайте начинку з цукром, кропом і яйцем. Випікайте млинці по одному. У вас вийде приблизно 8–9 штук, залежно від розміру сковороди. Виливайте порцію тіста на пательню, коли він починає підрум'янюватися, переверніть його і викладіть на одну половину трохи начинки. Складіть і смажте млинець із начинкою, поки він не підрум'яниться з обох боків.

Читайте також:

Усього три інгредієнти: як приготувати економні млинці на сніданок

Солодкий млинцевий торт: рецепт смачного і простого десерту

Кабачковий торт із грибами: готуємо смачну сезонну закуску