Млинці з сиром і кропом: як приготувати смачну страву до сніданку
Такі пишні млинці навіть можна брати із собою на пікнік та на роботу.
Млинці із сиром та кропом, або навіть пишні млинці, приготовані з дріжджового тіста, чудово поєднуються зі смачною начинкою із сиру. Їх дійсно легко приготувати, вони відмінно зберігаються і смачні навіть наступного дня, їх також можна брати із собою в офіс. Рецептом поділилися на сайті Corina Ureche.
Млинці із сиром та кропом
Інгредієнти:
Для тіста:
- 3 яйця;
- 50 г цукру
- Сіль на кінчику ножа;
- 300 г борошна;
- 7 г сухих дріжджів;
- 250 мл теплого молока (не гарячого);
- 150 мл води.
Для начинки:
- 300 г сиру;
- 50 г цукру;
- 1 велике яйце;
- 1 пучок дрібно нарізаного кропу.
Змішайте яйця з цукром і сіллю. Додайте змішане з дріжджами борошно і знову перемішайте. Потроху додавайте молоко, а потім і воду. Енергійно перемішуйте, поки у вас не вийде тісто без грудочок. Накрийте миску і залиште бродити на 1 годину. Змішайте начинку з цукром, кропом і яйцем. Випікайте млинці по одному. У вас вийде приблизно 8–9 штук, залежно від розміру сковороди. Виливайте порцію тіста на пательню, коли він починає підрум'янюватися, переверніть його і викладіть на одну половину трохи начинки. Складіть і смажте млинець із начинкою, поки він не підрум'яниться з обох боків.
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