Рецепт ідеального болоньєзе: Італійська кулінарна академія розкрила ключовий інгредієнт

Коли справа доходить до вечері, болоньєзе є фаворитом у багатьох сім'ях. Складно перевершити ситне поєднання насиченого м'ясного соусу, пасти аль денте і щедрої порції сиру.

Макарони з соусом болоньєзе — одна з найпопулярніших страв у світі. Однак питання про те, які інгредієнти слід і не слід використовувати в цій основній італійській страві, вже давно є предметом суперечок. Однак тепер це питання, можливо, близьке до вирішення. Нещодавно оновлену версію страви випустила Італійська академія кулінарії — організація, заснована 1953 року "з метою захисту традицій італійської кухні". Про це пише

За даними Академії, культурної установи, офіційно визнаної країною з 2003 року, у рецепті слід використовувати одну склянку незбираного молока.

Молоко внесено до списку інгредієнтів, оскільки воно "допомагає пом'якшити кислотність томатів і червоного вина", а також "робить м'ясний фарш ніжним і таким, що тане в роті".

Академія зазначає, що, хоча молоко не є обов'язковим, воно традиційно використовується в рецепті болоньєзе.

Соус Болоньєзе до спагеті

Інгредієнти:

яловичий фарш — 400 г;

свіжа свиняча панчетта — 150 г;

ріпчаста цибуля — 60 г;

1 середня морква — 60 г;

1 стебло селери — 60 г;

½ склянки червоного або білого вина;

протерті помідори — 200 г;

Томатна паста (подвійної концентрації) — 1 ст.л.;

½ склянки (1 склянка) незбираного молока (за бажанням);

легкий м'ясний або овочевий бульйон (або бульйонні кубики);

оливкова олія — 3 ст. л.

сіль і перець.

Повний метод приготування ідеального болоньєзе за версією Італійської академії кулінарії виглядає так: у важкій антипригарній каструлі діаметром 24-26 см підсмажте мелену або рубану панчетту з оливковою олією.

За допомогою кухарського ножа або ножа для нарізки дрібно наріжте цибулю, селеру і моркву (не використовуйте кухонний комбайн).

Додайте овочі в олію і панчетту та готуйте на повільному вогні, постійно помішуючи дерев'яною ложкою, поки вони не стануть м'якими, але не потемніють.

Збільште вогонь до середнього і додайте м'ясний фарш, розбийте його на шматочки, потім готуйте близько десяти хвилин, постійно помішуючи, поки воно не зашипить і не підрум'яниться.

Додайте вино; готуйте на середньому вогні, поки воно повністю не випарується. Додайте томатну пасту і пюре з помідорів. Ретельно перемішайте, додайте чашку киплячого бульйону (або води) і варіть під кришкою близько 2 годин або 3 годин залежно від уподобань і виду м'яса, додаючи за потреби гарячий бульйон (або воду).

Додайте молоко (яке використовується традиційно) в середині приготування; дайте йому повністю випаруватися. Перед подачею приправте сіллю та перцем.

Коли соус буде готовий, він набуде насиченого бордового відтінку, стане густим і блискучим. Подавайте соус болоньєзе до спагеті.

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