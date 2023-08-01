Знову на медкомісію: як ветеранам великої війни влаштуватися на роботу в ТЦК

Українці позитивно сприйняли ініціативу Міноборони замінити 30% воєнкомів ветеранами російсько-української війни. На бійців чекає медкомісія. І працювати в ТЦК візьмуть із неважкою формою контузії, легкими вогнепальними та осколковими пораненнями, кажуть юристи.

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Президент України Володимир Зеленський у квітні цього року "серйозно" рекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти воєнкомів із ТЦК на фронт. Їхні місця мають займати українські військові, які побували в гарячих точках і дістали поранення.

Актуальність реформ ТЦК назріла через численні факти корупції та скандальні повідомлення про методи їхньої роботи. Сприяло порушенням і те, що в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" немає чітких правил вручення повісток, це відбувається в громадських закладах, на вулиці, за місцем роботи та фактичного проживання.

Нещодавно працівники ТЦК у Чернівцях вирішили затягнути чоловіка в автомобіль. Військкомат у відповідь виправдався, заявивши, що викрадений був п'яний, поводився агресивно, ображав військових і виступав проти війни з російськими окупантами. Подібний випадок далеко не поодинокий в Україні.

Наприкінці липня цього року у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях затримали чотирьох працівників військкоматів, яким платили хабарі в розмірі від 9 тисяч гривень до 1,5 тисяч доларів за відтягування призову до армії.

Реформою територіальних центрів комплектування (військкоматів) доручили займатися заступнику міністра оборони України Олександру Павлюку. За його словами, 30% голів ТЦК замінять ветеранами російсько-української війни. Військкомами стануть громадяни, які не зможуть продовжувати воювати через поранення. Процес заміни не буде швидким: люди повинні хотіти працювати в ТЦК і пройти підготовку.

Роти охорони ТЦК замінені ветеранами на 50-70%, тепер настав час керівного складу, пояснив заступник міністра.

Чому змінюють лише 30% воєнкомів?

Заяви Міноборони України про повну заміну співробітників ТЦК на фронтовиків були б чистим популізмом. Якщо в ТЦК в один момент прийдуть люди без досвіду, система мобілізації та призову зупиниться, пояснив Фокусу адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов .

"Заміна 100% і навіть 50% персоналу ТЦК звучить фантастично. Реальніше виглядають озвучені [Олександром Павлюком] цифри від 10 до 30%. Під час війни вибудовувати заново сформований за роки процес роботи ТЦК непросто", — зауважив юрист.

Ті, хто отримав бойові поранення та інвалідність, можуть демобілізуватися і пройти реабілітацію. Не важка форма контузії, вогнепальні та осколкові поранення легкої та середньої тяжкості, що не перешкоджають виконанню бойових завдань, не будуть перешкодою для роботи в ТЦК. Військові із зазначеними травмами можуть обіймати посади в районних та обласних військкоматах.

"Як бачимо з життя, випадків мобілізації людей з інвалідністю вистачає. Критерії оцінки стану здоров'я призовника дуже плаваючі. Суперечок із медкомісіями буде мало, адже людина сама побажала працювати у військкоматі", — пояснив фахівець.

При цьому ветерани, які працюють у ТЦК, збережуть держвиплати учасникам бойових дій. Суми залежать від ступеня інвалідності та ступеня заслуг перед державою. Після ухвалення 20 березня Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань", у 2023 році виплати отримають до Дня Незалежності України 24 серпня.

Люди з інвалідністю не зможуть влаштуватися в ТЦК

Перешкодою для роботи ветерана у військкоматі може бути інвалідність, доповнює адвокат АО "Бачинський і партнери" Максим Дзиковський.

"Якщо учасник бойових дій втратив на війні кінцівки, його визнають непридатним до служби в ЗСУ і виключать з військового обліку. Така людина не зможе обіймати посади в ТЦК і СП. Стан придатності має визначити військово-лікувальна комісія. Якщо вони обмежено придатні, за ними закріплюється відповідний статус", — розповів він Фокусу.

Нагадаємо, що в Росії та тимчасово окупованому Криму масово підпалювали військкомати. Нерідко в цьому беруть участь російські пенсіонери.

Фокус раніше писав, що військкомати шукають призовників у Telegram. Адміністратори пабліків, у яких пишуть про видачу повісток військовозобов'язаним у Львівській області, співпрацювали з військкоматами і передавали їм особисті дані підписників.