Наркотики в лавах ЗСУ. Велика зарплата і доступність речовин підкуповують військових, — експерти

Генпрокурор Андрій Костін визнав наявність ланцюжків поставок наркотичних засобів на лінію фронту — з цією проблемою допомагають боротися європейські інституції і навіть ФБР. Доступні та дешеві речовини розбавляють сумні будні війни, але ефективність бойових підрозділів падає, кажуть Фокусу військові.

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Українські правоохоронці звернули увагу на ланцюжки постачання наркотиків у зону бойових дій. Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про посилення протидії незаконному виробництву та передачі наркотичних засобів службовцям у лавах ЗСУ.

За його словами, є результати щодо виявлення шляхів розповсюдження та місць виготовлення небезпечних препаратів для людей і держави.

"Можуть існувати ланцюжки постачання цих коштів на лінію фронту, у Збройні Сили. Ми цьому протидіємо і розуміємо, що цей напрямок є і буде нашим пріоритетним, доки ми не припинимо цю діяльність на рівні держави", — говорив Костін.

Генпрокурор назвав питання протидії обігу наркотиків серед військових складним і таким, що має транскордонний вимір. Усі партнери допомагають Україні на рівні європейських інституцій, Міністерства юстиції США та ФБР, додав він.

Дістати наркотики — не проблема

Проблема несистемного вживання наркотиків є майже в кожному бойовому підрозділі і головний чинник її поширення — легка доступність і ціна товару, зазначає в бесіді з Фокусом офіцер 67-ї окремої механізованої бригади, військовий психолог Андрій Козінчук .

"У військових у зоні бойових дій гідна зарплата і проблеми в грошах немає. Далеко не на всіх пунктах "Нової пошти" стоять правоохоронці, які перевіряли б вантажі. Кожен військовий стикається зі страхом, гіперстресом, великою відповідальністю і браком інформації. Дехто просто "не вивозить" службу, адже їх не змінюють довгий час. У моєму підрозділі ставлення до наркотиків чітке — це зло, що знижує ефективність на полі бою", — зауважив він.

Козінчук підкреслює, що на передовій менше проблем із наркотиками, ніж у тилу. Здебільшого на фронт потрапляють різні види солей, марихуана та амфетамін.

"Хочу наголосити, що вживання наркотиків не толерується особовим складом ніде. Неможливо навіть уявити ситуацію відкритого вживання перед командирами або товаришами. Тому, хто вживає, доводиться шукати однодумців і ховатися", — додав військовий.

"Просто забирають в армію": медкомісії не виявляють наркоманів

На думку народного депутата, секретаря оборонного комітету Верховної Ради Романа Костенка, проблема з вживанням наркотиків солдатами виходить із реалій українського суспільства.

"Армія — це звичайні люди, українці. ЗСУ дзеркально відображає українське суспільство. Масштаби поширення наркотиків мені не відомі, тут потрібні розслідування правоохоронних органів. Я не помічав, щоб ця проблема була масовою. Можливо, є моменти, з якими треба боротися", — сказав політик Фокусу.

Можливі випадки зловживання медичними наркотичними засобами буторфанолом і налбуфіном. Препарати застосовуються для знеболювання, а за силою, ефектом і тривалістю дії близькі до морфіну. Їх дають солдатам в аптечках, пояснює Костенко.

Показовим є те, що військово-лікарські комісії (ВЛК) при військкоматах не в змозі виявити осіб, схильних до вживання наркотиків, підкреслює голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас.

"ВВК не проводять тести на вміст наркотиків у крові перед постановкою на військовий облік. Людину просто забирають в армію. Я не знаю жодного випадку, щоб когось перевіряли на алко- чи наркозалежність. Якщо людина в цивільному житті була наркоманом, вона буде прагнути знайти їх і на війні", — розповів фахівець.

Нагадаємо, що нещодавно співробітники ДБР викрили у Львівській області наркодилерів, які намагалися продати заборонені речовини пораненим солдатам. За один місяць угруповання могло продати місцевим жителям до 7500 доз амфетаміну на понад 600 тисяч гривень.

А на Закарпатті нещодавно викрили транснаціональний канал контрабанди псевдоефедрину з країн ЄС. У СБУ наголошували, що фігурантом справи став уродженець Росії та житель Мукачівського району.