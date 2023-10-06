ЗСУ зберегли всі Himars і САУ Crab. Чим відбиватися від РФ у разі зриву військової допомоги США

У Пентагоні залишилося трохи більше $5 млрд на допомогу Києву, а середні витрати на озброєння в умовах війни — $3 млрд на місяць. Поки республіканці і демократи сперечаються в Конгресі про "стратегічні цілі", Україна бореться з агресором. Країни Євросоюзу, Канада і Японія можуть допомогти з фінансуванням, вважають опитані Фокусом політичні та військові аналітики.

Related video

Україна потребує нового пакету військової допомоги від США, а Конгрес ухвалює бюджет країни, до якого вона не включена. Двопартійна підтримка військової допомоги Україні ослабла, писала газета The Washington Post, проаналізувавши результати опитування Чиказької ради з глобальних справ.

Згідно з даними, 63% дорослого населення США підтримує надання додаткових озброєнь і військових поставок Києву. Однак після рішення Конгресу на рахунках Пентагону залишилося трохи більше 5 млрд доларів на допомогу Україні.

Підвішена ситуація з фінансуванням ЗСУ триватиме до 17 листопада, коли закінчиться термін дії поточного законопроєкту про фінансування, кажуть сенатори.

"Прихильники України бояться, що президент Росії Володимир Путін повірить у настання моменту, коли США перестануть підтримувати Київ", — ідеться у статті WSJ.

Українські політики вже б'ють на сполох. Якщо американці не виділять гроші, ЗСУ за місяць-півтора залишаться без озброєння, навела підрахунки голова парламентської тимчасово слідчої комісії з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння Олександра Устинова.

Грошей Пентагону вистачить максимум на збір зброї із запасів і доставку її в Україну. Зазначеної суми точно не вистачить на закупівлі у західних партнерів. Україна витрачає 3 млрд доларів на зброю на місяць, додала політик.

Надія на Євросоюз: звідки Україні брати гроші?

Українські чиновники нервово спостерігають за тим, як політичні інтриги у Вашингтоні з високими ставками щодо допомоги Києву впливають або руйнують їхню здатність вести війну, зазначають оглядачі журналу Foreign Policy.

"Ми відчуваємо себе заручниками внутрішньополітичної боротьби у Сполучених Штатах. Якщо допомога затримується, це означатиме різке зниження нашої вогневої потужності і збільшення втрат", — прокоментував виданню заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернієв.

Серед допомоги, що виділяється Україні, слід відрізняти військову та макрофінансову. Віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс 3 жовтня повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Україною та виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги, нагадав директор програми "Північна Америка" в Раді зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Ми бачимо підтримку з боку Євросоюзу та інших партнерів. З озброєннями складніше, ніхто американців не замінить. Шатдаун міг уповільнити виділення допомоги не тільки Україні, а й іншим країнам, цю загрозу не можна назвати прямою", — пояснив Фокусу експерт.

Україні вдалося накопичити військові та фінансові ресурси за час великої війни. ЗСУ, за словами фахівця, не втратили жодної далекобійної установки Himars і польської САУ Crab.

"Солдати ЗСУ досить економно витрачають боєприпаси, що поставляються, і такої великої проблеми з зволіканням виділення військового пакета допомоги немає", — додав він.

"Велика сімка" допоможе

Затримку з витратами на військову допомогу Україні можна вирішити за рахунок грошових запасів Пентагону, вважає керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан 1 рангу в запасі Павло Лакійчук.

"Зайві 5 мільярдів явно не зашкодять у ці півтора місяця. Загрози зриву поставок військової допомоги немає в короткостроковій перспективі. Проблеми стосуються тенденції. Витрати США щодо ВВП країни набагато менші, ніж у європейських союзників України. Європейці роблять висновки, що в разі скорочення американських вливань в Україну, вони не потягнуть такі витрати", — розповів він Фокусу.

Крім США Києву можна сподіватися на допомогу інших партнерів країн "Великої сімки" — Німеччини, Італії, Канади, Франції, Канади, Японії, зазначає експерт.

Іншу частину проблем із фінансуванням і нестачею озброєнь Україна здатна вирішити сама, підсумував Лакійчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на саміті європейських політиків в Іспанії закликав лідерів країн Євросоюзу продовжувати підтримувати Україну, поки у США триває "політичний шторм".

Фокус також писав про рішення Іспанії передати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk.