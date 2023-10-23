"Коли горілка закінчиться": експерт розповів, чи перестануть росіяни вірити пропаганді (відео)

За словами Василя Климчука, для росіян усі заяви з телевізора є реальністю і вони навіть не намагаються усвідомити, що це брехня. Ба більше, більша частина чоловіків їде на фронт для того, щоб заробити грошей і щось вкрасти.

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Масштаби російської пропаганди сьогодні зросли до колосальних розмірів і люди, які навіть не впроваджені жодним чином у війну проти України, продовжують вірити в те, що розповідають у новинах і по телевізору. Провідний експерт з питань інформаційного мовлення та заслужений журналіст України Василь Климчук у коментарі Фокусу розповів, чи може пропаганда перестати діяти на росіян.

За його словами, "лікувати" людей немає сенсу, адже для громадян Російської Федерації це не є пропагандою, а вони в цьому живуть. Це українці усвідомлюють, що Кремль продовжує брехати і робить усе для того, щоб населення повірило в ці наративи.

"Що лікувати? Адже це теж історичні прецеденти були, ось Сталін, на якого молилися і плакали, коли він помер. Пройшов 20-й з'їзд партії — Сталін поганий. Хрущов — Бог і цар. Я пам'ятаю Брежнєв коли помирав, у мене піонер-вожата плакала, я це пам'ятаю, це 1982-й рік", — розповідає Василь Климчук.

Відповідно, зазначає журналіст, весь культ особистості в Росії швидко випаровується і після смерті Володимира Путіна росіяни вмить забудуть про те, що їм багато років віщали по телевізору. Вони намагатимуться забути цей період.

Окремо Василь Климчук заявив, що росіяни живуть у своєму окремому світі, де їх мало цікавить війна, адже вона не стосується більшості громадян.

"Інтернет же в них не заборонили. Вони ж можуть дивитися й антиросійські теми, але вони їх не дивляться. Щодо там "похавать" або "бухануть", як у них є, то це тільки наступного року горілку обіцяють підвищити в ціні. Я взагалі чекаю, коли в них горілка закінчиться. Ось це буде повстання, ніяка Скабєєва поруч не встане", — продовжив Василь Климчук.

Журналіст також заявив, що війна в Україні для росіян є способом заробітку грошей, яких вони ніколи не бачили. Більшість із них керується явно не ідеєю або світоглядом. Навіть пральні машини, які масово зникали в українців у перші місяці війни, були ключовою метою противника.

Тому, вважає Василь Климчук, лікувати цей народ немає сенсу, адже в них панує ідея зверхності у зв'язку з національною ідентичністю. Вони вигадують образливі назви інших націй, але водночас продовжують жити навколо сміття.

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Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що пропагандистка з РФ запропонувала захопити всю Україну, а дітей — "перепрошити". За словами Мар'яни Наумової, українським дітям, які втратили батьків, потрібно запропонувати "якісь плюшки" і можливості "розвитку в російському світі". Інакше через кілька років з'являться нові люди з ворожнечею на генетичному рівні.