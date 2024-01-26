Знищують нафтобази та логістику в РФ: у СБУ та ГУР тепер нова тактика, — експерт (відео)

Останні удари по нафтових об'єктах є дуже важливим кроком, щоб залишити окупантів без пального та ускладнити експорт нафти чи газу. Невдовзі можуть відбутись удари навіть по "сірим" суднам, що експортують російську сировину, каже експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

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Удари сил самооборони України по нафтобазі в Туапсе чи Ленінградській області можна вважати новою стратегією, де ГУР та СБУ бере на себе більше відповідальності за знищення військових об'єктів ворога. І це не тільки нафтобази, але й аеродроми та все інше, що може служити для армії РФ. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу Служби Безпеки України, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

За його словами, зараз Головне управління розвідки проводить операції проти ворожого ВПК на його території, а СБУ опікується логістичними шляхами, щоб якомога сильніше ускладнити пересування окупантам та постачанням до їхньої армії всього необхідного.

"СБУ також займається знищенням логістичних хабів, де Росія намагається перевантажити нафту або газ для експорту, — акцентує генерал-майор запасу. — Навіть російські економісти вже визнали, що у РФ почались через це проблеми з експортом".

Віктор Ягун не виключає, що невдовзі можуть відбутись удари невідомих морських безпілотників по так званим "сірим" судам з російською сировиною. Ці судна є законною військовою ціллю України, адже на гроші від нафти чи газу Росія забезпечує окупантську армію зброєю.

"Росія щоденно витрачає до мільярда доларів на день на війну з Україною, а це дуже значні суми, що дозволяє заробляти саме "сірий" експортний флот, — каже експерт. — Тому для України важливо припинити чи ускладнити потік доходу від подібного експорту".

Сваєю чергою нафтопереробні заводи та сховища відіграють дуже важливу роль для російської армії, адже вони, по суті, є "кров'ю" для танків та бронетехніка, відзначає Віктор Ягун. Наприклад, нафтобаза в Туапсе була важливою для забезпечення паливом російських військ в окупованому Криму. Подібні удари потужно впливають на військові спроможності РФ.

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Ця операція вплинула на морські поставки сирої нафти з Росії — вони впали до мінімуму.