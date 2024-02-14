Путін хоче переговорів і може "пожаліти" мобілізованих, щоб відвести війська з України, — військовий

Акції дружин мобілізованих можуть бути своєрідною спецоперацією Кремля, щоб "добрий цар почув народ" і завершив війну. До переговорів з Путіним треба підходити з вигідної позиції на фронті, зазначає військовий Сергій Братчук.

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Своїм вторгненням в Україну Путін відкрив своєрідний ящик Пандори з огляду на спірні території самої Російської Федерації. Розмірковуючи в бесіді з Такером Карлсоном про так звані "історичні землі" він ставить під удар саму РФ, яка через деякий час розпадеться на "національні квартири". Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Експерт зазначив, що китайці прекрасно пам'ятають про Курильскі острови, а китайці про Владивосток та Сибір. Зеленський теж підписав указ щодо підтримки ідентичності українців на Кубані та в інших областях РФ, які за часи Російської Імперії, а потім СРСР жило і живуть багато наших краянин.

"Які б сигнали не давав Путін у своєму інтерв'ю американцям вірити йому неможна, — каже Братчук. — Проте це цілком вписується в концепцію про весняний початок процесу перемовин і так чи інакше етап переговорів все одно рано чи пізно наступить".

Тут важливо розуміти, з яких позицій Україна підійде до етапу перемовин, зазначає військовий. Якщо на рівні країни-переможниці, то це може відбутись вже на деокупованих територіях, а якщо ситуація заморозиться, то Путіну це буде вигідно для відпочинку та ротації армії для наступного нападу.

"Але можливий варіант і своєрідної спецоперації стосовно російського соціуму з боку самого Путіна, адже все більшу активність набирають зібрання дружин мобілізованих, — зазначає Братчук. — Путін може скористатись цим у якості того, що "добрий цар пожалів родини солдат і забрав чоловіків з війни"".

Треба розуміти, що Путін дійсно готовий до переговорів, але виключно зі своїх позицій на основі захоплених українських територій, каже військовий. Водночас у ЗСУ позиція не найкраща, тому що ворог тисне по всій лінії фронту, але Україні треба вистояти, щоб підійти до перемовин у гідному стані в ситуації на фронті.

Повне інтерв'ю з Сергієм Братчуком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус писав, що в інтерв'ю Путін невдало продемонстрував свої ревізіоністські мотиви, навівши приклад Польщі, яка, на його думку, сама винна в нападі Гітлера. До цього він чомусь додав необхідність заборони міфічного нацизму в Україні, каже політолог Ігор Рейтерович.