Хто заробить на смерті Навального і чому треба напружитись Стрєлкову-Гіркіну, — Рейтерович (відео)

У опозиції в РФ є два варіанти боротись з Путіним: збирати гроші на ЗСУ чи вступати в добровольчі батальйони, що воюють за ЗСУ. Більшість росіян цікавляться тільки своїми власними питаннями, зазначає політолог Ігор Рейтерович.

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Несподівана смерть Олексія Навального не призведе до жодних масових протестів в Росії. Його колишні колеги та симпатики, що перебрались за кордон, будуть намагатись максимально монетизувати смерть політика. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог, керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

На його думку, західні ЗМІ значно перевищують значення Навального для росіян, для яких він насправді не був лідером опозиції. Навальний не був для мешканців РФ тією людиною, заради якої треба кидатись на кийки росгвардійців, каже Рейтерович.

"А ще однією з головних причин є те, що росіянам у своїй більшості просто наплювати на все, корім свого жалюгідного життя, — зазначає політолог. — Якщо проблема не стосується їхнього персонального життя, соціальних виплат чи цін, то вони на жодні мітинги не підуть".

Російський соціум не вийшов на вулиці навіть після хвилі мобілізації у РФ восени 2023 року, каже експерт. Жахливі скандали щодо забезпечення мобілізованих іржавими автоматами чи дірявим зарядженням не змусили їхніх рідних вийти на мітинги. Що вже тоді говорити про людину, яка об'явлена владою "іноагентом та екстремістом".

На думку Ігоря Рейтеровича, у російської опозиції зараз залишилось тільки два шляхи, яким вона може боротись з путінізмом, є постійний збір коштів на ЗСУ чи вступ до російських підрозділів РДК, чи "Свобода Росії", що воюють на боці України. Всі інші миролюбиві шляхи просто дискредитують ідею боротьби з кремлівською владою.

"Колеги Навального по опозиції будуть очікувати, що Захід їм розбудує "прекрасну Росію майбутнього", але цього не буде, адже демократію виборюють власними руками, — акцентує політолог. — Крім того, багато з колег Навального навіть спробують максимально монетизувати його смерть".

Все зведеться до дуже піарних речей, але реальних наслідків для Росії з боку заходу смерть Навального не призведе, вважає Рейтерович. Крім того, згодом влада РФ покаже, що це вбивство має стати для всіх остаточним фактом, що режим в Росії повністю перейшов від автократії до диктатури та втрачати режиму не має чого.

"А ще зараз в поміркованих ліберальних ЗМІ є інформація, що Навального хотіли обміняти на якогось вбивцю з ФСБ і обмін мав бути у формати 2 на 3, — зазначає Рейтерович. — Але Путін вирішив зрівняти рахунок і довести, що готовий для обмінів, але на своїх умовах".

І хоча це тільки чергова конспірологічна теорія, але знаючи схибленість Путіна на символізмі вона має право на життя, каже політолог. А що у своїх останніх розслідуваннях Навальний з командою перейшли на особистості Путіна та його близьких, а такі речі Путін не пробачає, тому варіанту як з Ходорковським, якого випустили через 10 років з в'язниці, не відбулось.

"Такого переходу на особистості Путін не пробачив навіть Пригожину, — зазначає Рейтерович. — Тому сьогодні дуже має напружитись така людина, як Стрєлков-Гіркін".

Нагадаємо, прессекретарка Навального Кіра Ярмиш раніше повідомляла, що в морзі Салехарда тіла політика немає. Точніше, коли туди приїхали адвокат і мати Навального, морг виявився зачиненим. Водночас у колонії запевнили, що морг працює, а тіло опозиціонера перебуває там.