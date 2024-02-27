Під Роботиним окупанти продовжують суїцидальні місії, а ЗСУ не прощаються з Авдіївкою, — Братчук (відео)

Авдіївська оперативна зона та напрямок Бахмута — це одні з найгарячіших ділянок фронту. Зі свого боку, командування ЗСУ прекрасно розуміє, що зараз украй важливо не допустити глобальних прорахунків, каже військовий Сергій Братчук.

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У напрямку Роботиного на Запоріжжі російські окупанти зараз не припиняють самогубчі спроби за допомогою рейдів вибити ЗСУ. До того ж у своїх зведеннях вони пишуть, що це місто, а не село, у якому до евакуації мешкали до пів тисячі українців. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначає, що захоплення ворогом руїн Авдіївки на Донеччині не принесе жодного полегшення російській армії, адже обстріли військових об'єктів у тилу та логістичних шляхів Донеччини, яку вони захопили, продовжуватимуться. ЗСУ продовжують утримувати стратегічну лінію попри всі намагання окупантів.

"Ні для кого не секрет, що вже давно плани української армії озвучувалися в контексті маневрової оборони, — акцентує Братчук. — Не треба впадати у відчай і щось собі вигадувати, адже до відходу з Авдіївки у випадку критичної ситуації готувалися давно".

Армія України продовжує втілювати стратегію знищення ворожої логістики, каже військовий. Хоча після Авдіївки ворог намагається рухатися на оперативному куражі.

"На Бахмутському напрямку ситуація залишається дуже складною, — каже Братчук. — Ворог докладає неймовірних зусиль, але все ж таки потрохи просувається та закріплюється".

Узагалі Авдіївська оперативна зона та напрямок Бахмута — це одні з найгарячіших ділянок фронту. Зі свого боку, командування ЗСУ прекрасно розуміє, що зараз украй важливо не допустити глобальних прорахунків, і відхід на заздалегідь підготовлені рубежі — це не прощання з Авдіївкою, зазначає експерт.

Треба брати до уваги, що на тлі затримання допомоги зі зброєю та снарядами від Заходу ворог зміг накопичити достатній людський ресурс, щоб просто "м'ясом" витіснити ЗСУ з Авдіївки. Але вдалося це зробити ціною неймовірних втрат, хоча в РФ це нікого не цікавить.

Нагадуємо, 26 лютого речник командування підтвердив, що ЗСУ втратили село Ласточкине за 2 км від Авдіївки. 27 лютого названо ще два втрачені села — Сєверне та Степове. Також 22 лютого стало відомо про відступ села Побєда, розташованого між Мар'їнкою та Вугледаром.