Точну кількість втрат ЗСУ чи армії РФ визначити неможливо і для цього є дві причини, — Козій (відео)

Варіанти підрахунків за допомогою жетонів чи ДНК-матеріалів не можуть бути точними, адже вони губляться чи псуються. Більш прагматично діє ізраїльска армія, яка закладає все, що пов'язано з ДНК-данними у взуття військового, зазначає військовий оглядач Ігор Козій.

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Росія та її соціум легко проковтнуть незворотні трати армії РФ у 180 тисяч, які озвучив Володимир Зеленський. Але наскільки точна ця цифра втрат не знає не тільки президент України, але й Путін. Про це заявив Фокусу військовий оглядач Ігор Козій.

Слід враховувати, каже експерт, що 180 тисяч — це тільки втрати російських окупантів саме на фронті, а ще є втрати внутрішніх військ, наприклад, Росгвардії. А ще незрозуміло, як рахується статистика українських втрат, адже іноді можуть записувати загиблих у безвісти зниклих. І тут грають дві речі, каже Козій, важкість рахування і небажання влади показати суспільству реальність втрат.

"В ліпшому випадку подібну статистику мають бійці, що знаходяться в одному підрозділі та на власні очі бачать втрати, — акцентує Козій. — Але якщо весь підрозділ загинув, то точно сказати хто вбитий, а хто зник безвісти неможливо".

За словами військового оглядача, варіанти підрахунків за допомогою жетонів чи ДНК-матеріалів не можуть бути точними, адже вони губляться чи псуються. Більш прагматично діє ізраїльска армія, яка закладає все, що пов'язано з ДНК-данними у взуття військового. Якщо боєць гине, то великі шанси, що хоча б взуття з ДНК-данними від нього залишиться, каже експерт.

За словами Козія, зараз до ЗСУ зібрано чотири нові бригади, але є проблема з озброєнням в тому числі й важкою технікою. І тут не стільки провина із затримками західних партнерів, а й наша власна. Треба просто згадати, як до 2014 роки системно роззброювалась Україна, а техніка продавалась за рубіж чи відправлялась на металолом.

"Треба просто спитати, наприклад, Леоніда Кучму про його здатність продавати зброю, — каже Козій. — Нехай тепер вкаже шлях компенсування нестачі важкої техніки".

Нагадуємо, українське командування 27 лютого повідомило про збиття відразу двох Су-34 на сході. Однак з'явилось підтвердження, що ворогу вдається просуватись далі після окупації Авдіївки: витрачено ще два села на лінії фронту.