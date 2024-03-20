"Де ракети ATACMS". Чому у США пропонують воювати з Росією людьми молодше 25 років

Республіканець Ліндсі Грем вибрав не найкращий момент для порад Україні, як воювати з Росією. Конгресмени гальмують виділення Києву допомоги, що збільшує втрати в лавах ЗСУ. Відправити на фронт більше людей — значить переймати стиль ведення війни у ворога, кажуть опитані Фокусом військові аналітики.

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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва 18 березня закликав відправляти на фронт молодь віком 25 років і молодше. Також варто швидше ухвалювати законопроєкт про мобілізацію, який розглядають у Верховній Раді.

Грем зробив різку заяву в умовах, коли американські законодавці опинилися в глухому куті з приводу виділення військової допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів.

"Я сподіваюся, ті, хто може служити в армії України, зроблять це. Я не можу повірити, що це з 27 років, ви ж боретеся за своє життя. Вам слід служити, незважаючи на вік. Потрібно більше людей", — заявив він.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сенатор також не дав гарантій щодо термінів ухвалення рішення. Політик лише заявив про "більш оптимістичний настрій".

Сенатор наголосив, що українці не повинні засновувати рішення про вступ до армії на підставі рівня підтримки Вашингтона.

"Що б ми не робили, ви боретеся за себе", — сказав він.

Очевидно, республіканець спирався на стандарти армії США і більшості країн НАТО, де граничний вік штурмовика — максимум 40 років, а в деяких родах військ — 35.

Американці екстраполювали свою армійську систему на Україну, не враховуючи нюансів на полі бою з росіянами, каже Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Американці не вперше радять нам омолодити армію, середній вік у якій понад 45 років. Тому в законопроєкті про мобілізацію і знизили призовний вік до 25 років. Але були думки про зниження до 23 років, багато українських військових це підтримують. Принцип такий: молодий і підготовлений солдат краще виконає бойові завдання", — зауважує військовий експерт.

Мусієнко наголошує на некоректності висловлювань Грема в конкретному моменті часу. В умовах нестачі допомоги та підтримки від США це звучить так: "Вирішіть проблеми самі і своєю живою силою, у вас же багато людей".

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Військовий підхід, що ґрунтується на перевазі живою силою — не український, а російський. Завдання керівництва Сил оборони України завжди полягало в тому, що бійців треба насамперед навчити, озброїти і дати хорошу зарплату, додав Мусієнко.

Деякі поради західних партнерів не цілком доречні і на прикладі контрнаступу влітку 2023 року українці могли це побачити. Тому прерогатива ухвалення фронтових рішень — у Міноборони і президента України, зауважує військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Поради не звертати уваги на життя українських захисників від західних політиків уже були. У перші дні контрнаступу ми це спостерігали, а потім ексголовком Валерій Залужний категорично заявив про зміну бойової парадигми", — розповідає аналітик Фокусу.

Західні радники радили ЗСУ проривати мінні поля, але помилилися в розрахунках: їхня глибина виявилася не 9, а 19 кілометрів. Інші взагалі пропонували обійти мінні поля, що свідчило про повний відрив від реальності.

"Так радили військові-професіонали. А сенатор — узагалі аматор у військовій справі і виступає як політик. Поради воювати з Росією кількістю людей, "стінка на стінку", говорить про профнепридатність республіканця", — додає він.

Загальний мобілізаційний ресурс окупантів, за даними міністра оборони Сергія Шойгу на вересень 2022 року, становив майже 25 мільйонів осіб. В Україні ця цифра в рази менша.

"Навіть якщо ми підберемо непридатних, покалічених і тяжкохворих, ми не впораємося з ворогом. Перевага все одно буде за росіянами у відношенні 1:5. У нас війна технологій. Де ракети ATACMS, касетні бомби і передові системи ППО?" — звертає увагу аналітик.

Нагадаємо, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес також пропонував заповнити втрати в ЗСУ за рахунок молоді. Масштаби української мобілізації, за його словами, варто переглянути.

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