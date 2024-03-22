Допомога від США в кредит — гарна ідея: експерт пояснив, чому від неї всі у виграші (відео)

США з пакета допомоги залишать собі левову частину грошей на постачання техніки, створять нові робочі місця й електорат Трампа буде у захваті. Україна отримає зброю, а кредити можна буде потім повернути російськими грошима, каже експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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Слова голови Пентагону Ллойда Остіна на черговому засіданні в форматі "Рамштайн" про те, що західні партнери не дадуть Україні програти поки що залишаються лише словами. Через блокування допомоги ЗСУ з боку Конгресу США йому просто не має що говорити іншого. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів міжнародний експерт Максим Несвітайлов.

Він зазначає, що цей чиновник просто нічого не може пообіцяти оскільки Джо Байден як президент фактично не впливає на ту ситуацію яка є зараз з отриманням Україною допомоги. Саме тому заяви виходять такими достатньо обережними, але й такими, щоб не розганяти "зраду".

"Але не треба забувати про візит до Києва республіканця та близького друга Трампа сенатора Ліндсі Грема, — акцентує Несвітайлов. — Це свідчить, що українська влада вже активно будує стосунки з прибічниками можливого нового президента США".

Сам Грем, за словами експерта, неодноразово висловлював проукраїнську позицію, але з огляду на зміни риторики Трампа й акцентом саме на Америку, теж її змінив. Зараз Грем сигналізує Україні, що допомога буде дуже скоро, але на умовах кредиту.

"Це непогано для всіх, адже США і так залишать собі левову частину грошей, продадуть нам залежалу зброю зі складів, створять нові робочі місця для поновлення складів і це гарна річ, щоб "продати" її електорату Трампа, — зазначає Несвітайлов. — Нам сьогодні головне зберігти Україну та здобути перемогу, а з кредитами розберемось потім".

Тим більше, зазначає експерт, кредити — це цікава штука: їх можуть навіть списати, або їх можна повертати за рахунок заморожених коштів РФ. Тому цей візит є дуже гарним показником.

"Для Путіна є дуже болючим питанням обстріли НПЗ на відміну від обстрілів Бєлгорода, — зазначає Несвітайлов. — Все це простежується по російській пропаганді й по сюжетах, в яких вони висвітлюють ту чи іншу проблему. Обстрілам Бєлгорода не приділяється великої уваги".

Тому, на думку експерта, навіть якщо Україна знищить Кримський міст, це звичайно, буде репутаційним ударом, але не смертельним. Адже не сильно вплинули на думку росіян втрати крейсера "Москва" чи взагалі втрати Чорноморського флоту.

"Взагалі Путін не дуже переймається думками електорату, — зазначає Несвітайлов. — У нього є правоохоронні органи, армія, Росгвардія, які підгодовані й вірно несуть свою службу".

Нагадаємо, з початку року безпілотники успішно атакували щонайменше 8 великих нафтопереробних заводів у РФ, які виробляють десятки мільйонів барелів нафтопродуктів.