Штрафи легше отримати, відстрочку — складніше: як у новому законопроєкті змінять підхід до мобілізації

Завтра, 11 квітня, нардепи можуть проголосувати в другому читанні за резонансний законопроєкт про мобілізацію. Документ має змінити підхід до призову і ввести низку обмежень для військовозобов'язаних. Фокус розбирався, що пропонують у фінальній версії.

Related video

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони підготував остаточний варіант законопроекту про мобілізацію. Найближчим часом документ розглядатимуть у сесійній залі в другому читанні. Перед цим Верховна Рада запросить вище командування української армії — головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Олександра Баргилевича та командувача Об'єднаних сил Содоля для виступу.

Експерти зазначають, що кардинальних змін, здатних вплинути на підхід до мобілізації, нинішня версія документа не передбачає. Багато раніше озвучених норм у тексті зберегли. Зокрема:

Усі військовозобов'язані протягом 60 днів із дня набрання законом чинності мають уточнити свої особисті дані для військкомату: адресу проживання, контактний телефон та адресу електронної пошти. Оновити дані можна в ТЦК та СП, ЦНАПі або через електронний кабінет призовника. Реєстрація в ньому добровільна;

Зазначена норма стосується також військовозобов'язаних за кордоном. Оновити дані можна через електронну пошту ТЦК або телефонний дзвінок за номером, який вкажуть на сайті військкомату;

Аспірантам і студентам, які здобувають послідовну освіту, пропонують зберегти право на відстрочку.

Ті, хто раніше отримав позначку "обмежено придатний" до проходження військової служби, мають пройти повторний медичний огляд протягом дев'яти місяців — до лютого 2025 року;

Те ж саме стосується чоловіків від 25 до 55 років з інвалідністю II або III групи. Якщо висновок медкомісії було видано після 24 лютого 2024 року, вони мають пройти повторний медогляд до кінця 2024 року;

Військовозобов'язаним за кордоном пропонують надавати консульські послуги тільки за умови пред'явлення військово-облікових документів. Норма стосується, зокрема, 18-річних українців. Ті, хто виїхав із країни до повноліття, будуть змушені стати на облік у ТЦК, щоб оформити в консульстві українські документи.

Серед цікавих нововведень, відзначених експертами — нова норма бронювання від мобілізації. Кожен нардеп може забронювати двох своїх помічників. А також, так званий "мотиваційний пакет" — пропозиції, які покликані переконати українців вступати до лав ЗСУ. Серед них — отримання компенсації 50% від першого внеску за іпотечним кредитом для військових.

Обмеження замість мотивації

"Не можу сказати, що пропозиції в законопроєкті змінюють підхід до мобілізації. Навпаки є норми, які викликають здивування. Наприклад, надання права на бронь категоріям працівників, які не належать до критично важливих [нардепи пропонують дозволити бронювати від мобілізації по два своїх помічники]. Там справді передбачені санкції для тих, хто не з'явиться до ТЦК та СП [обмеження на водіння транспортного засобу, а також блокування банківських рахунків], за моєю оцінкою, вони не будуть дієвими. Було б краще, якби документ містив би мотиваційні правки. Наприклад, про те, що людина, вступаючи на службу в ЗСУ, може виконувати завдання, які близькі до її цивільного життя. Це б змінило підхід до мобілізації. А так істотних норм немає", — міркує в бесіді з Фокусом адвокатка Катерина Аніщенко.

Серед обмежень, перелічених у документі:

блокування банківських рахунків і тимчасова заборона на водіння транспорту для тих, хто не з'явиться в ТЦК та СП за повісткою. При цьому в законі є два винятки. Заборонити водити не можна, якщо це основний офіційний заробіток людини. Тобто у таксистів і водіїв, які працевлаштовані легально, або як приватні підприємці не можуть забрати права. А також якщо автомобіль використовується особою з інвалідністю або особою, на утриманні якої є особи з інвалідністю I та II груп або дитина з інвалідністю;

надання консульських послуг за кордоном тільки за наявності військово-облікових документів;

неможливість вступити на держслужбу чоловікам до 60 років без проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби, якщо немає звільнення за станом здоров'я.

"Обмеження за кордоном, на мій погляд, торкнуться тих, хто отримує допомогу від держави. Люди стають на облік у консульство, щоб отримувати виплати. Але тим, у кого є гроші, це не потрібно. Що стосується заміни паспорта — це відкрите питання. Якщо ми говоримо про людей, які отримали в ЄС статус тимчасового захисту, вони можуть перебувати там і без паспорта, за наявності інших документів, що підтверджують особу. І за умови, що вони не порушують закон. Паспорт потрібен, щоб перетнути кордон в Україну. Але під час війни навряд чи хтось буде повертатися", — міркує Аніщенко.

Крім цього, новий законопроєкт вводить низку зобов'язань. Так, наприклад, під час мобілізації чоловіки віком 18-60 років повинні завжди мати при собі військовий квиток і пред'явити його на вимогу поліцейських, співробітників ТЦК і прикордонників — як на пунктах пропуску, так і в прикордонній смузі. Відсутність документа, ймовірно, стане приводом для відмови в перетині кордону, а також підставою для затримання і доправлення в ТЦК для уточнення даних.

Крім того, всі військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання законом чинності мають уточнити свої особисті дані для військкомату: адресу проживання, контактний телефон та адресу електронної пошти. Зазначена норма стосується також тих, хто перебуває за кордоном. Оновити дані можна через електронну пошту ТЦК, за номером телефону, який вкажуть на сайті військкомату, або через електронний кабінет призовника, реєстрація в якому залишається добровільною.

Адвокат Ростислав Кравець у бесіді з Фокусом нагадує, що зовсім нещодавно військкоматам надали доступ до держреєстрів з персональними даними українців, а тому у ТЦК є можливість самостійно оновити інформацію за необхідності.

"Чому військкомати не хочуть виконувати свою роботу, при цьому зобов'язують громадян робити це за них. Вся інформація є в реєстрах. А у ТЦК вільний доступ, без дозволу українців", — зазначає експерт.

Також усі "обмежено придатні" до проходження служби мають пройти повторну ВЛК упродовж дев'яти місяців від дня набрання законом чинності. Те саме стосується чоловіків від 25 до 55 років з інвалідністю II або III групи. Якщо висновок медкомісії було видано після 24 лютого 2024 року, вони мають пройти повторний медогляд до кінця 2024 року.

Нещодавно в Раді підвищили штрафи за відмову від проходження ВЛК. До цього уряд пропонував ввести кримінальну відповідальність за подібні порушення, але нардепи відмовилися від цієї норми.

Відстрочка по догляду за родичем з інвалідністю

Право на відстрочку зберегли студентам, які здобувають послідовну освіту, а також аспірантам. Однак у новому законопроєкті є зміни щодо інших категорій громадян.

Так відстрочку можуть отримати жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Але якщо в них немає заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

За словами адвоката Святослава Михайлова, імовірно, ТЦК та СП перевірятимуть реєстр боржників або "Оберіг", якщо там буде відповідна інформація, щоб з'ясувати, чи немає в людини боргів. Якщо з'ясується, що відкрито провадження щодо стягнення аліментів, проситимуть пред'явити довідку від державного чи приватного виконавця про заборгованість.

Також військовозобов'язані зможуть оформити відтермінування, якщо здійснюють постійний догляд за хворою дружиною, дитиною та/або своїм батьком чи матір'ю, а також тещею чи тестем, у разі відсутності інших невійськовозобов'язаних родичів.

"Якщо дружина жива, або в тещі й тестя є інша рідня — відхід не даватиме чоловікові права на відстрочку", — зазначає юрист.

Якщо у родича, за яким потрібен догляд, I і II група інвалідності, військовозобов'язаний може оформити відстрочку. Якщо III група інвалідності — відстрочку дадуть тільки за наявності у родича конкретних захворювань: онкології, відсутності кінцівок, відсутності кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів, психічного розладу, церебрального паралічу, інших паралітичних симптомів.

"Якщо дружина має третю групу інвалідності, то відтермінування виключно за зазначених умов отримання такої інвалідності або наявності певних захворювань на додачу до інвалідності. Але якщо дружина має ІІІ групу інвалідності, напівсліпа, має сколіоз, ходить на милицях, немає пальців, немає зубів — відстрочки не отримати. Натомість якщо буде встановлена лікарем депресія — навіть разовий епізод, або якась фобія, — будь ласка, психічний розлад МКТ 40, і буде відстрочка", — додає експерт.

Якщо військовозобов'язаний здійснює догляд за родичами другої лінії — братом, сестрою, бабусею чи дідом — відстрочку можна оформити тільки в тому разі, якщо в цих людей немає родичів першої лінії.

Мотиваційний пакет

У документі також є низка пропозицій, які мають, на думку нардепів, мотивувати українців вступати до лав ЗСУ. Серед них:

можливість самостійно обирати підрозділ для проходження служби, після підписання контракту з Міноборони;

додаткова відпустка і винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки росіян, розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів;

час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;

щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;

право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом і додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого;

військовослужбовцям не нараховуватимуть відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеню за невиконання зобов'язань перед банками та іншими організаціями, виняток становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;

право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;

врахування до вислуги років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;

у разі необхідності тривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;

додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;

розмір одноразової допомоги в разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.

"Будемо чесними, ті, хто хотів приєднатися до ЗСУ, вже це зробили. І "мотиваційний пакет" їм не знадобився. Єдине, що там справді важливе — під час проходження тривалого лікування за кордоном дистанційно отримати висновок ВЛК, щоб зберегти грошове та матеріальне забезпечення. А також право для тих, хто повернувся з полону, добровільно приймати рішення про продовження служби. При цьому повністю прибрали питання про демобілізацію і деякі норми про грошове забезпечення військовослужбовців переглянуті", — резюмує Аніщенко.

Фокус раніше писав, що Мінкультури розширило список "критично важливих підприємств" і тепер бронь від мобілізації отримають співробітники цирків.

Також Фокус пояснював, чому воєнкомів не карають за перевищення повноважень.