"Цілі уражені": паливну базу в Ростовській області атакували дрони ГУР, — джерела Фокусу

Унаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на об'єкті, який окупанти використовували у військових цілях. Місцева влада факт загоряння заперечує.

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Удар безпілотних літальних апаратів по паливній базі в Ростовській області Російської Федерації було здійснено в рамках операції Головного управління розвідки Міноборони України. Про це Фокусу повідомили джерела у спецслужбах.

Співрозмовники стверджують, що дрони-камікадзе атакували паливну базу росіян у Пролетарському районі Ростовської області.

"Планова робота ГУР, цілі уражені, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях", — повідомили джерела Фокусу.

Атака БПЛА на паливну базу в Ростовській області: що відомо

Нагадаємо, 15 травня губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що вночі два безпілотні апарати атакували паливну базу в Пролетарському районі. За його словами, сталося два вибухи, проте загоряння палива нібито не сталося. Чиновник також стверджує, що обійшлося без постраждалих.

Публікація Василя Голубєва

У Міноборони РФ заявили про нібито перехоплення БПЛА над Бєлгородською, Курською та Брянською областями. Про атаку дронів на Ростовську область не згадується.

За інформацією Фокуса, в ніч на 10 травня фахівці ГУР також провели спецоперацію, під час якої кілька дронів-камікадзене атакували нафтопереробний завод у Калузькій області РФ. Після серії вибухів на підприємстві сталася масштабна пожежа.