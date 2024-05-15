"Цели поражены": топливную базу в Ростовской области атаковали дроны ГУР, — источники Фокуса

В результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на объекте, который оккупанты использовали в военных целях. Местные власти факт возгорания отрицают.

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Удар бесплотных летательных аппаратов по топливной базе в Ростовской области Российской Федерации был осуществлен в рамках операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом Фокусу сообщили источники в спецслужбах.

Собеседники утверждают, что дроны-камикадзе атаковали топливную базу россиян в Пролетарском районе Ростовской области.

"Плановая работа ГУР, цели поражены, продолжается пожар на объекте, который российские оккупанты использовали в военных целях", — сообщили источники Фокуса.

Атака БПЛА на топливную базу в Ростовской области: что известно

Напомним, 15 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ночью два беспилотных аппарата атаковали топливную базу в Пролетарском районе. По его словам, произошло два взрыва, однако возгорания топлива якобы не произошло. Чиновник также утверждает, что обошлось без пострадавших.

Публикация Василия Голубева

В Минобороны РФ заявили о якобы перехвате БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями. Об атаке дронов на Ростовскую область не упоминается.

По информации Фокуса, в ночь на 10 мая специалисты ГУР также провели спецоперацию, в ходе которой несколько дронов-камикадзене атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ. После серии взрывов на предприятии произошел масштабный пожар.